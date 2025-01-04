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Tarım Kredi’den 2 günlük dev indirim! Yetişen alır; Sınırlı sayıda

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, yılın ilk indirim kataloğunu müşterilerinin beğenisine sundu.

Tarım Kredi’den 2 günlük dev indirim! Yetişen alır; Sınırlı sayıda

“Kat Kat Fırsat” sloganıyla duyurulan bu indirim kampanyası, 2-6 Ocak 2025 tarihleri arasında geçerli olacak. Ayçiçek yağı, un, tulum peyniri ve daha birçok temel ihtiyaç ürünü, cazip fiyatlarla raflarda yerini aldı.

Tarım Kredi Kooperatifi İndirimleri:

Tarım Kredi Marketleri, tüketicilerin bütçelerine destek olmayı hedefleyen kampanyalarıyla dikkat çekiyor. 1 Ocak’tan itibaren geçerli olan indirim kataloğundaki ürünler, temel gıda ve temizlik ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar sunuyor. İşte, bu haftanın öne çıkan ürünleri ve fiyatları:


6 Ocak 2025 Tarım Kredi Market İndirim Kataloğu

TK Anadolu Un (5 kg): 79,90 TL

TK Kakaolu Fındık Kreması (700 g): 57,50 TL

TK Yağlı Salamura Siyah Zeytin (1 kg): 174,90 TL

TK Anadolu Ayçiçek Yağı (5 L): 288,50 TL

Solo Tuvalet Kağıdı Bambu (32'li): 209,90 TL

TK Süzme Peynir (500 g): 63,90 TL

TK Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri (500 g): 114,90 TL

Kocatepe Türk Kahvesi (250 g): 36,50 TL

Luppo Sandviç Kek Çeşitleri (Paket): 39,90 TL

Hasek Et Dana Kokoreç Dondurulmuş (500 g): 99,90 TL

Sleepy Extra Bebek Bezi Çeşitleri: 189,90 TL

Bingo Sıvı Deterjan Çeşitleri (2 L, renkliler ve beyazlar için): 149,90 TL

Tarım Kredi Marketlerinin sunduğu bu avantajlı ürünler, 6 Ocak 2025 tarihine kadar raflarda yer alacak. Ancak, indirimli ürünler stoklarla sınırlı olduğundan, fırsatlardan yararlanmak için hızlı davranmanızda fayda var.


Kaynak: Tarım Kredi Kooperatifi Resmi Web Sitesi: tarimkredi.org.tr

Derleme: Gazeteoku.com

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