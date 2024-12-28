Tarım Kredide yeni kallavi indirim; Bal, peynir, tereyağı, süt fiyatı düştü

24 Aralık itibariyle raflarda yerini alan indirimli ürünler, bütçe dostu fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Temel gıda ürünlerinden televizyonlara, atıştırmalıklardan süt ürünlerine kadar geniş bir yelpazede yapılan indirimler, yılbaşı alışverişini daha uygun hale getiriyor.

İşte, Tarım Kredi Kooperatifi'nin 27-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel katalog ve fiyat listesi:

Tarım Kredi Kooperatifi Aktüel Ürünler

Kataloğu

Televizyon: 4.799 TL

Patlatmalık Mısır: 16,90 TL

Sos Çeşitleri: 32,50 TL

Çiğköfte: 69,90 TL

Pastaban Kakaolu 3 Kat: 69,95 TL

Kakao: 43 TL

Sade Krem Şanti: 39,75 TL

10'lu Hamur Kabartma Tuzu: 15,75 TL

10'lu Şekerli Vanilin: 10,75 TL

Damla Çikolata Çeşitleri: 59 TL

Kornişon Turşu: 37,50 TL

Karışık Turşu: 23,50 TL

Acı Biber Turşusu: 29,50 TL

Bütün Piliç Çeşitleri: 84 TL

Dana Macar Salam Dilimli: 18,50 TL

Soğan Halkası: 75,90 TL

Tereyağı: 289 TL

Taze Kaşar Yuvarlak: 265 TL

Yağlı Süt: 27 TL

Yarım Yağlı Süzme Peynir: 73,90 TL

Çiçek Balı: 99 TL

Kare Çikolata Çeşitleri: 29,90 TL

Kahve Dünyası Sütlü Çikolata Kaplı Bisküvi: 26,90 TL

Çokoprens: 34,90 TL

Atıştırmalık Tahıl Cipsi Yoğurt & Mevsim Yeşillikli: 11,45 TL

Gıda ve Elektronik Ürünlerde Yılbaşı İndirimi

Tarım Kredi Kooperatifi, yeni yıl alışverişinde geniş bir ürün yelpazesi sunarak, tüketicilerin ihtiyacı olan her türlü ürünü uygun fiyatlarla temin etmelerini sağlıyor. Özellikle gıda ürünleri ve süt ürünlerinde yapılan indirimler, bütçeyi zorlamadan kaliteli alışveriş yapma imkânı tanıyor.

Kaynak: https://www.kooperatifmarket.com.tr/tr/kampanyalar

Derleme: Gazeteoku.com