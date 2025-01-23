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Tarım Kredi'de dev indirim; Google TV, zeytinyağı, çay, şeker fiyatı dipte

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 21-27 Ocak tarihleri arasında geçerli olacak büyük indirim fırsatlarını duyurdu.

Tarım Kredi'de dev indirim; Google TV, zeytinyağı, çay, şeker fiyatı dipte

Market, zeytinyağı, peynir, sucuk, kıyma, şeker, çay, temizlik ürünleri ve televizyon gibi birçok farklı kategoride avantajlı fiyatlar sunuyor.

Bu dönemde, marketteki temel gıda ürünlerinden atıştırmalıklara, ev temizlik malzemelerinden teknoloji ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. Özellikle, gıda alışverişini daha uygun fiyatlarla yapmayı planlayanlar için, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'ndeki bu fırsatlar oldukça dikkat çekiyor.

İndirimli ürünler arasında, zeytinyağı, sucuk ve kıyma gibi et ürünleri, günlük ihtiyaçlara yönelik şeker, çay gibi ürünler, diş bakımı malzemeleri ve televizyon gibi teknolojik cihazlar öne çıkıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, sunduğu bu cazip fırsatlarla, hem ev ihtiyaçlarını karşılamak hem de bütçeyi korumak isteyen müşteriler için ideal bir alışveriş alternatifi sunuyor.

21-27 Ocak tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyalar, marketlerin online ve fiziksel mağazalarında da geçerli olacak. Bu tarihlerde alışveriş yaparak, hem ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla temin edebilir hem de ev ekonominizi dengeleme fırsatı bulabilirsiniz.

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