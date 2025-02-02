Tarım Kredi'de çılgın Şubat indirimi; Zeytinyağı, çay, kavurma fiyatları dipte

İki gün sürecek bu dev indirimler, temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede fırsatlar sunuyor. Özellikle yumurta, çay ve peynir gibi ürünlerde dikkat çekici fiyat düşüşleri mevcut.

İndirimli Ürünler ve Fiyatları

Gezen Tavuk Yumurtası: 69 TL

Beyaz Peynir: 139 TL

ÇAYKUR Rize Çayı: 209,90 TL

Anadolu Ayçiçek Yağı 5L: 299 TL

Elma: 37,90 TL

Mandalina: 29,90 TL

Patates: 9,50 TL

Havuç: 24,75 TL

Natürel Birinci Zeytinyağı 1L: 239,90 TL

Taze Kaşar: 275 TL

Tam Yağlı Tost Peyniri: 95 TL

Makarna Çeşitleri: 10,90 TL

Salamura Siyah Zeytin: 129 TL

Altın Filiz Çay: 154,90 TL

Çorum Belediyesi Kavurma: 675 TL

Knorr bulyon ve çorba çeşitlerinde %25 indirim uygulanıyor. Bütün piliç çeşitleri de indirim kapsamında olup, bütün piliç 79 TL'den satışa sunuluyor.

İndirimler, 1 Şubat 2025 tarihinde başlayıp iki gün boyunca geçerli olacaktır. Kampanyadan yararlanmak isteyen tüketicilerin, belirtilen tarihler arasında en yakın Tarım Kredi Kooperatif Marketi'ni ziyaret etmeleri önerilir.

Kaynak: Tarım Kredi Kooperatif Marketleri İndirim Kataloğu