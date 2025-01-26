Tarım Kredi'de çılgın 27 Ocak indirimi; Çay, şeker, tuvalet kağıdı düştü

Aileler, temel ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin etmek için bu kampanyayı kaçırmak istemeyecek. Çeşitli ürünlerdeki indirimler, özellikle evde tüketilen gıda ve temizlik malzemeleri açısından oldukça dikkat çekici.

İndirimli Fiyatlarla Öne Çıkan Ürünler:

Çaykur Filiz Çay (1 kg): 219,90 TL

Renax Matik Toz Deterjan (8 kg): 169,90 TL

Aqua Bambu Tuvalet Kağıdı (3 katlı, 40'lı paket): 189,90 TL

Piliç Bonfile (kg): 189 TL

Taze Bütün Piliç (kg): 79 TL

Destan Toz Şeker (5 kg): 169 TL

Torku Bisküvi Çeşitlerinde %20 indirim

Tarım Kredi Marketleri, yalnızca tüketiciler için değil, aynı zamanda çiftçilere de önemli hizmetler sunmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri çatısı altında faaliyet gösteren marketler, çiftçilere tarımsal üretimde ihtiyaç duydukları girdileri temin ederken, aynı zamanda uygun fiyatlarla hayvancılık ve tarım malzemeleri sunuyor. Bu hizmetler, Türkiye genelindeki Tarım Kredi Marketleri şubelerinde çiftçilerin ve üreticilerin daha verimli çalışmalarına olanak tanıyor.