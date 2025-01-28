Tarım Kredi'de 5 litrelik yağ ay sonuna kadar o fiyattan satılacak!

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri de Ocak ayına özel indirimli ürünlerini açıkladı. Yayınlanan kataloglara göre, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde önemli fırsatlar sunuluyor.

Ocak Ayı İndirimlerinde Öne Çıkan Ürünler

✔ 5 Litre Tarım Kredi Anadolu Ayçiçek Yağı – 299,00 TL

✔ 1 Kg Tarım Kredi Altın Filiz Çay – 439,90 TL

✔ 500 Gr Özlem Dana Kış Sucuğu – 569,90 TL

Bu indirimler belirli tarihler arasında geçerli olup, stoklarla sınırlıdır. Tüketiciler, kampanyalar hakkında en güncel bilgileri Tarım Kredi Market’in resmi web sitesinden öğrenebilir.

🔗 Resmi Site: Tarım Kredi Market