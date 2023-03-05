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Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler!

Tarım Kredi 5 Mart aktüel katalog ile büyük indirimlere imza attı! Büyük indirimler Mart ayında vatandaşların dolapları doldurmasını sağlıyor! İşte Tarım Kredi Mart ayı indirim detayları...

Tarım Kredi yine yaptı yapacağını! Mart ayı evlerin dolup taşacağı ay olacak! En gerekli ürünlerde büyük indirimler!

5 Mart Tarım Kredi Kooperatifleri kataloğu ile vatandaşları mutlu etti. Kooperatif marketlerinin indirimleri ile vatandaşlar bu ay tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek. 14 Mart tarihine kadar Tarım Kredi’den alacağınız toz şeker 105 TL, Filiz çay 199.90 TL, küp şeker 24 TL, poşet çay 45,90 TL, üzüm pekmezi 35 TL, zeytin 99,90 TL, çamaşır deterjanı 104,90 TL ve daha bir sürü üründe büyük indirimler. İşte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirimli ürünler listesi...  


Tarım Kredi Kooperatif Marketleri ilk şubesini 2017’de açtı ve Türkiye’nin birçok şehrine yayıldı. Yurt genelinde şubelerini arttıran Tarım Kredi özellikle vatandaşlara kaliteli ve uygun fiyatlı ürünler sunabilmek amacıyla kuruldu.  


Tarım Kredi Kooperatifleri 800 binden fazla ortağı ile en büyük çiftçi kuruluşu olarak bilinmektedir. Çiftçilerin de sosyoekonomik anlamda güvendiği kooperatif üretimden satışa kadar olan sürecin takipçisi olarak vatandaşlara en iyi ürünlerin sunulmasını sağlamaktadır. Peki 5 Mart Tarım Kredi indirimli ürünleri neler? Tarım Kredi Kooperatif Marketleri 5 Mart indirim kataloğunda neler var? 


5 Mart Tarım Kredi aktüel katalog indirimleri 

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