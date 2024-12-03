Tarım Kredi marketten yoğurt ve tuvalet kağıdı fiyatlarına dev indirim!

Ekonomik fiyatları ve kaliteli ürünleriyle öne çıkan market, bu ay özellikle temel ihtiyaç ürünlerinde sunduğu indirimlerle fark yaratıyor. Tuvalet kağıdı ve yoğurt gibi günlük ihtiyaç ürünlerinde uygulanan büyük indirimler, tüketicilere avantajlı alışveriş imkânı sunuyor.

Tuvalet Kağıdı İndirimi

Tarım Kredi Market’te hafta sonu başlatılan indirim kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında 40’lı Familia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı, yalnızca 219,90 TL’den satışa sunuldu.

Aralık Ayı Boyunca Tarım Kredi İndirimleri Devam Ediyor

Tarım Kredi Kooperatif Market, Aralık ayı boyunca pek çok ürün grubunda indirimler sunmaya hazırlanıyor. Temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, atıştırmalıklardan sebze-meyve çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede hesaplı ürünler tüketicilerle buluşacak.

Kaynak: Tarım Kredi Kooperatif Market