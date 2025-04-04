Tarım Kredi marketten tavuk, pirinç, yoğurt alanlar dikkat

90 üründe geçerli fiyat düşüşleri ve "1 Alana 1 Bedava" avantajıyla, alışverişçilere ekonomik bir nefes aldırıyor. İşte en çok merak edilen indirimli ürünler ve kampanya detayları...

Tarım Kredi'nin Dev Kampanyası: Hangi Ürünler, Ne Kadar İndirimli?

Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların gıda harcamalarını hafifletmek için 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir indirim dalgası başlattı. Kampanya kapsamında 90 çeşit temel gıda ürününde fiyatlar düşerken, "1 Alana 1 Bedava" uygulamasıyla atıştırmalık ürünlerde ekstra avantaj sunuluyor.

En Çok İlgi Gören İndirimler

Et ve Tavuk Ürünleri:

Tavuk But: 79 TL/kg (Önceki fiyat: 95 TL)

Kıyma: 149 TL/kg

Kuzu Pirzola: 219 TL/kg

Süt Ürünleri:

Kaşar Peyniri: 139,90 TL/kg

Tereyağı: 289 TL/kg

Yoğurt: 24,75 TL/500 gr

Temel Gıdalar:

Anadolu Ayçiçek Yağı 5 LT: 134,90 TL

Makarna (500 gr): 17,90 TL

Pirinç (1 kg): 39,90 TL

Kaynak: TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BURADA

Derleme: gazeteoku.com