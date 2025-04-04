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Tarım Kredi marketten tavuk, pirinç, yoğurt alanlar dikkat

Tarım Kredi Marketleri, Nisan 2025'te başlattığı dev indirim kampanyasıyla gıda enflasyonuna adeta meydan okuyor.

Tarım Kredi marketten tavuk, pirinç, yoğurt alanlar dikkat

90 üründe geçerli fiyat düşüşleri ve "1 Alana 1 Bedava" avantajıyla, alışverişçilere ekonomik bir nefes aldırıyor. İşte en çok merak edilen indirimli ürünler ve kampanya detayları...

Tarım Kredi'nin Dev Kampanyası: Hangi Ürünler, Ne Kadar İndirimli?

Tarım Kredi Marketleri, vatandaşların gıda harcamalarını hafifletmek için 2 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni bir indirim dalgası başlattı. Kampanya kapsamında 90 çeşit temel gıda ürününde fiyatlar düşerken, "1 Alana 1 Bedava" uygulamasıyla atıştırmalık ürünlerde ekstra avantaj sunuluyor.

En Çok İlgi Gören İndirimler

Et ve Tavuk Ürünleri:

Tavuk But: 79 TL/kg (Önceki fiyat: 95 TL)

Kıyma: 149 TL/kg

Kuzu Pirzola: 219 TL/kg

Süt Ürünleri:

Kaşar Peyniri: 139,90 TL/kg

Tereyağı: 289 TL/kg

Yoğurt: 24,75 TL/500 gr

Temel Gıdalar:

Anadolu Ayçiçek Yağı 5 LT: 134,90 TL

Makarna (500 gr): 17,90 TL

Pirinç (1 kg): 39,90 TL

Kaynak: TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMLİ ÜRÜNLER BURADA

Derleme: gazeteoku.com

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