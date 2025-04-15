GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tarım Kredi markette fiyatlar dip yaptı; Ayçiçek ve Zeytinyağı kapış kapış gidiyor

Enflasyonla birlikte temel gıda ürünlerine gelen zamlar, tüketiciyi daha hesaplı alışveriş yapmaya yöneltti.

Tarım Kredi markette fiyatlar dip yaptı; Ayçiçek ve Zeytinyağı kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, kaliteli ürünleri daha uygun fiyata sunarak mutfak bütçesine katkı sağlıyor. Ayçiçek ve zeytinyağında başlayan yeni indirimler, dikkat çeken fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. İşte güncel fiyatlar ve litre başına maliyet karşılaştırmasıyla rehber niteliğinde liste:

🌻 Ayçiçek Yağı Fiyatları

🔸 Tarım Kredi 5 lt Pet Ayçiçek Yağı – 339,00 TL
💰 67,80 TL/lt – Uygun fiyatıyla bütçe dostu!

🔸 Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı – 318,00 TL
💰 63,60 TL/lt – En ekonomik seçenek!

🔸 Tarım Kredi 1 lt Ayçiçek Yağı – 62,50 TL
💰 62,50 TL/lt – Küçük paket tercih edenlere.

🫒 Zeytinyağı Fiyatları

🔹 Tarım Kredi Birlik 5 lt Naturel Sızma Zeytinyağı – 2.249,00 TL
💰 449,80 TL/lt – Premium kaliteye sahip.

🔹 Tarım Kredi 5 lt Riviera Zeytinyağı – 1.739,00 TL

🔹 Tarım Kredi 5 lt Anadolu Riviera Zeytinyağı – 1.175,00 TL
💰 235,00 TL/lt – Uygun fiyatlı Riviera seçeneği.

🔹 Tarım Kredi 1 lt Naturel Sızma Zeytinyağı – 255,00 TL
💰 255,00 TL/lt – Pratik ve kaliteli.

🔹 Tarım Kredi Birlik 1 lt Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı – 389,00 TL
💰 389,00 TL/lt – Lezzet ve sağlık arayanlara.

🔹 Tarım Kredi 2 lt Güney Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı – 729,00 TL

🧾 Tavsiyemiz: Litre fiyatı açısından en ekonomik ayçiçek yağı “Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı”. Zeytinyağında ise hem kalite hem fiyat dengesi için “5 lt Anadolu Riviera Zeytinyağı” öne çıkıyor.

🛍️ Satın alma adresleri: Ürünler, PttAVM ve Tarım Kredi Kooperatifi online mağazalarında satışta. Güvenilir platformlar sayesinde güvenli alışveriş imkânı sunuluyor.

KAYNAK LİNKİ: https://www.cimri.com/market/sivi-yag-ve-zeytinyagi/en-ucuz-tarim-kredi-sivi-yag-ve-zeytinyagi-fiyatlari

ÇOK OKUNAN HABERLER
Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak Yeni TOGG fiyatıyla mest etti; Neredeyse yarı fiyatla satışa çıkacak
Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı Dev ayakkabı firması iflas etti; Tüm mağazalar patladı
Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar Anneden, babadan, dededen miras bekleyenler dikkat; Emsal karar
Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı Naci Görür'den korkutan Kahramanmaraş depremi uyarısı
Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor Ziraat Bankası müşterilerine karşılıksız 1.500 TL yatıyor
Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak Hyundai tabuları yıktı; Asgari ücretliler bile kolayca alacak
SON HABERLER
30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam 30 gün sonra altın fiyatı bu kadar olacak! Ters köşe eden rakam
BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor! BYD ve Chery'den dev marka Türkiye'ye geliyor!
BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları... BİM ve A101'de ayçiçek yağı indirimi: İster 1 lt, ister 5 lt! İşte fiyatları...
Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi Leyla dizisinde şok ayrılık; Bir dönem sona erdi
Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç Dünyada Tek! İşte Diğerlerinden Çok Farklı Olan Burç
Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum! Balıktan Daha Çok Omega 3! Canan Karatay'ın Önerdiği Mucize Tohum!
Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var Bu işler 60 ay erken emekli ediyor; Yüksek maaşta var
1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan 1 milyon TL'nin 1 aylık yeni getirisi açıklandı: Faiz tavan