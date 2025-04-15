Tarım Kredi markette fiyatlar dip yaptı; Ayçiçek ve Zeytinyağı kapış kapış gidiyor

Tarım Kredi Kooperatifleri, kaliteli ürünleri daha uygun fiyata sunarak mutfak bütçesine katkı sağlıyor. Ayçiçek ve zeytinyağında başlayan yeni indirimler, dikkat çeken fiyat avantajlarıyla öne çıkıyor. İşte güncel fiyatlar ve litre başına maliyet karşılaştırmasıyla rehber niteliğinde liste:

🌻 Ayçiçek Yağı Fiyatları

🔸 Tarım Kredi 5 lt Pet Ayçiçek Yağı – 339,00 TL

💰 67,80 TL/lt – Uygun fiyatıyla bütçe dostu!

🔸 Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı – 318,00 TL

💰 63,60 TL/lt – En ekonomik seçenek!

🔸 Tarım Kredi 1 lt Ayçiçek Yağı – 62,50 TL

💰 62,50 TL/lt – Küçük paket tercih edenlere.

🫒 Zeytinyağı Fiyatları

🔹 Tarım Kredi Birlik 5 lt Naturel Sızma Zeytinyağı – 2.249,00 TL

💰 449,80 TL/lt – Premium kaliteye sahip.

🔹 Tarım Kredi 5 lt Riviera Zeytinyağı – 1.739,00 TL

🔹 Tarım Kredi 5 lt Anadolu Riviera Zeytinyağı – 1.175,00 TL

💰 235,00 TL/lt – Uygun fiyatlı Riviera seçeneği.

🔹 Tarım Kredi 1 lt Naturel Sızma Zeytinyağı – 255,00 TL

💰 255,00 TL/lt – Pratik ve kaliteli.

🔹 Tarım Kredi Birlik 1 lt Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı – 389,00 TL

💰 389,00 TL/lt – Lezzet ve sağlık arayanlara.

🔹 Tarım Kredi 2 lt Güney Marmara Naturel Sızma Zeytinyağı – 729,00 TL

🧾 Tavsiyemiz: Litre fiyatı açısından en ekonomik ayçiçek yağı “Tarım Kredi 5 lt Anadolu Ayçiçek Yağı”. Zeytinyağında ise hem kalite hem fiyat dengesi için “5 lt Anadolu Riviera Zeytinyağı” öne çıkıyor.

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KAYNAK LİNKİ: https://www.cimri.com/market/sivi-yag-ve-zeytinyagi/en-ucuz-tarim-kredi-sivi-yag-ve-zeytinyagi-fiyatlari