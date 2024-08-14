Tarım Kredi Marketlerde Ayçiçek ve Zeytinyağı Yağmalanıyor! Fiyatlar Dip Yaptı: 1, 2, 5, 18 litre- Son zamanlarda gelen zamlar, birçok temel gıda ürününde fiyatların yükselmesine neden oldu. Bu durum, tüketicileri indirimli ve kampanyalı ürünleri daha sık takip etmeye yönlendirdi. Tarım Kredi Marketlerde satışa sunulan ayçiçek yağı ve zeytinyağı, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle Ayçiçek yağı fiyatlarının makul seviyelerde tutulması, tüketicilerin bu ürüne olan ilgisini artırdı.

Ayçiçek Yağı Fiyatları Ne Kadar?

Tarım Kredi Marketlerde Ayçiçek ve Zeytinyağı Yağmalanıyor! Fiyatlar Dip Yaptı: 1, 2, 5, 18 litre... Tarım Kredi Marketlerde satışa sunulan ayçiçek yağının farklı litre seçenekleri bulunuyor. 1 litre ayçiçek yağı, 43,50 TL gibi cazip bir fiyata satışa sunulurken, 2 litre ayçiçek yağı 85,50 TL'den alıcı buluyor. Daha büyük hacimde satın almak isteyenler için 5 litre ayçiçek yağı ise 209 TL’den satışa sunulmuş durumda. Anadolu Ayçiçek Yağı ise 5 litre olarak 194,50 TL'den alıcısını bekliyor.

Zeytinyağında da Büyük İndirimler Var

Zeytinyağı severler için de güzel haberler var. Tarım Kredi Marketlerinde 2 litre Riviera zeytinyağı 444 TL, 5 litre Riviera zeytinyağı ise 1.085 TL’den satışa sunuluyor. Ayrıca, 2 litre Naturel Sızma zeytinyağı 700 TL'den, 1 litre Naturel Sızma zeytinyağı ise 360 TL’den alıcı buluyor. Güney Marmara Naturel Sızma zeytinyağının 5 litrelik versiyonu 1.500 TL'ye satılırken, 1 litre olanı ise 315 TL gibi bir fiyata sahip.

Tarım Kredi Marketlerdeki bu uygun fiyatlar, vatandaşların ürünleri ikişer üçer almasına neden oluyor. Özellikle yağ fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındığında, birçok tüketici, bu fırsatı değerlendirip stok yapıyor. Marketlerdeki bu yoğun talep, zaman zaman bazı ürünlerin stoklarının tükenmesine de yol açabiliyor.

Kaynak: Gazeteoku.com