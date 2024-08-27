Tarım Kredi indirimde sınır tanımadı! Pirinç, bulgur, nohut fiyatları dibinde dibinde

Tarım Kredi Market ağustos ayı indirimleri devam ediyor. Ayçiçek yağı, toz deterjan, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, zeytinyağı indirimlerinin yanı sıra Tarım Kredi'den yeni bir fırsat daha geldi. Türkiye'nin en ucuz market zinciri olan tarım kredi de bu defa bakliyat çeşitlerine indirim var. Pirinç bulgur nohut fiyatları resmen dibi gördü. Mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenler tarım kredinin bu fırsatını sakın kaçırmasın. İşte Tarım Kredi yeni indirim listesi…

Tarım Kredi Market her ay düzenli olarak aktüel ürünler indirim listelerini yayınlamaya devam ediyor. Ağustos ayında yine birçok üründe indirim uygulayan ünlü marketler zinciri ayın sonuna özel ekstra indirim fırsatlarını duyurdu. Tarım Kredi Market yeni indirim listesinde mutfakların olmazsa olmazlarından pirinç bulgur nohut gibi bakliyat çeşitlerinde büyük fırsat var. Tarım kredinin yeni indirimli ürünler listesinde yer alan fırsat ürünlerinin fiyatı dibi gördü. Kaçırılmayacak fiyatlara imza atan ünlü marketler zincirinin yeni indirimli ürün listesi haberimizde…

TARIM KREDİ’DEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alan pirinç ve bulgur çeşitleri Tarım Kredi markette indirime girdi. Son dönemlerde fiyatı artan ürünlerin başında gelen bakliyat çeşitlerine çok büyük indirim uygulayan Tarım Kredi Market vatandaşın yine bütçesine hitap edecek.

6 Eylül'e kadar geçerli yeni bir indirim listesi yayınlayan Tarım Kredi markette, pilavlık bulgurun satış fiyatı 56,90 TL'ye, osmancık pirinç satış fiyatı 99,90'ye düştü. Yeni indirimli fiyatlar Türkiye genelindeki bütün tarım kredi marketlerde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için son tarihin 6 Eylül olduğunu unutmayın.

AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR ÖZEL İNDİRİMLER

Diğer yandan Tarım Kredi marketine aylık indirimleri de devam ediyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta, tuvalet kağıdı, toz deterjan, kağıt havlu gibi ürünlerde de büyük fırsatlar var. 30 Ağustos'a kadar geçerli Bu indirimleri de tarım kredi şubelerinde yakalayabilirsiniz.