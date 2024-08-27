GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Tarım Kredi indirimde sınır tanımadı! Pirinç, bulgur, nohut fiyatları dibinde dibinde

Tarım Kredi ağustos ayının son indirim fırsatlarını açıkladı. Yeni indirim listesinde pirinç bulgur nohut fiyatları dibinde dibine düştü.

Tarım Kredi indirimde sınır tanımadı! Pirinç, bulgur, nohut fiyatları dibinde dibinde

Tarım Kredi Market ağustos ayı indirimleri devam ediyor. Ayçiçek yağı, toz deterjan, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, zeytinyağı indirimlerinin yanı sıra Tarım Kredi'den yeni bir fırsat daha geldi. Türkiye'nin en ucuz market zinciri olan tarım kredi de bu defa bakliyat çeşitlerine indirim var. Pirinç bulgur nohut fiyatları resmen dibi gördü. Mutfak alışverişini ucuza getirmek isteyenler tarım kredinin bu fırsatını sakın kaçırmasın. İşte Tarım Kredi yeni indirim listesi…

Tarım Kredi Market her ay düzenli olarak aktüel ürünler indirim listelerini yayınlamaya devam ediyor. Ağustos ayında yine birçok üründe indirim uygulayan ünlü marketler zinciri ayın sonuna özel ekstra indirim fırsatlarını duyurdu. Tarım Kredi Market yeni indirim listesinde mutfakların olmazsa olmazlarından pirinç bulgur nohut gibi bakliyat çeşitlerinde büyük fırsat var. Tarım kredinin yeni indirimli ürünler listesinde yer alan fırsat ürünlerinin fiyatı dibi gördü. Kaçırılmayacak fiyatlara imza atan ünlü marketler zincirinin yeni indirimli ürün listesi haberimizde…

TARIM KREDİ’DEN KAÇIRILMAYACAK FIRSAT

Her mutfağın olmazsa olmazları arasında yer alan pirinç ve bulgur çeşitleri Tarım Kredi markette indirime girdi. Son dönemlerde fiyatı artan ürünlerin başında gelen bakliyat çeşitlerine çok büyük indirim uygulayan Tarım Kredi Market vatandaşın yine bütçesine hitap edecek.

6 Eylül'e kadar geçerli yeni bir indirim listesi yayınlayan Tarım Kredi markette, pilavlık bulgurun satış fiyatı 56,90 TL'ye, osmancık pirinç satış fiyatı 99,90'ye düştü. Yeni indirimli fiyatlar Türkiye genelindeki bütün tarım kredi marketlerde geçerli olacak. Kampanyadan yararlanmak için son tarihin 6 Eylül olduğunu unutmayın.

AĞUSTOS AYI SONUNA KADAR ÖZEL İNDİRİMLER

Diğer yandan Tarım Kredi marketine aylık indirimleri de devam ediyor. Ayçiçek yağı, toz şeker, yumurta, tuvalet kağıdı, toz deterjan, kağıt havlu gibi ürünlerde de büyük fırsatlar var. 30 Ağustos'a kadar geçerli Bu indirimleri de tarım kredi şubelerinde yakalayabilirsiniz.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi Son Dakika Narin amcasının evinde ölü mü bulundu? Kayıp Narin Güran abisi gelişmesi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu Emekli maaşları KÖKTEN güncelleniyor! Yeni maaş hesaplama sistemi belli oldu
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu! SICAK GELİŞME: 2025 Asgari Ücret Zammı Noktası Virgülüne Belli Oldu!
SON HABERLER
YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi YENİ ZAM: 3825 TL’ye Yükseldi
İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı İŞKUR düğmeye bastı! İşsizlerin hesabına her gün 566 TL yatıracak... Bakanlık açıkladı
25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak 25.000 TL ek ödeme! Yarın saat 17.00'ye kadar başvuran alacak
Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü Prim Eksiği Olanlar Hemen Yapsın. 2000 Sonrası SGK'lılar İçin Erken Emeklilik Formülü
HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi HAZIRLIKLI OLUN! 17 İl İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Uyarı Geldi
Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı! Diyarbakır'da Kayıp Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran gözaltına alındı!
Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti Galatasaray Leo Dubois'in sözleşmesini feshetti
4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme 4A 4B 4C SSK BAĞKUR Emekli sandığı emeklileri yaşadı! 12 bin TL ek ödeme