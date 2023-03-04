Tarım Kredi fiyatları dibe çekti! Alışverişler bu hafta Tarım Kredi’den! Küp şeker 24 TL’ye, tavuk ise 38 TL’ye düştü! Birçok temel gıda indirime girdi!

Türkiye’nin en büyük indirimlerini her hafta, uygun fiyatlarını daima sunan marketi Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerin duyduğu finansal desteği de sağlayan önemli bir kooperatif zinciri olarak Türkiye’ye hizmet vermektedir. Çiftçilere gübre, tohum ve ilaç gibi gerekli malzemeleri temin eden Kooperatifler, ayrıca hasat dönemi ve üretim sürecindeki masrafların karşılanmasında da önemli rol oynar. Ürünlerin pazarlanması durumunda da destek sağlayarak çiftçilerin sürdürebilir ve verimli şekilde tarım yapmasına finansal anlamda katkısı olur. Dolayısıyla bu da vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlerin sunulmasına olanak tanır.



Ek olarak Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiler ile ortak maliyet için iş makinesi, tarım için gerekli araçlar ve ekipmanlar da sağlanmaktadır. Çiftçilere modern tarım teknolojileri ile daha verimli üretim yapması için olanak verilmektedir.



Tarım Kredi Kooperatifleri hizmetleri



Türkiye’nin Tarım Kredi Kooperatifleri ile finansal anlamda çiftçilere destek sağlamasına ek olarak teknik destek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri de bulunmaktadır. Çiftçilerin tarımsal verimlilik sağlaması için kooperatifler bilgi ve tecrübelerini sunmaktadır.



Türkiye’de tarımsal kalkınma için önemli rol oynayan faaliyetlerin birçoğu Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından desteklenmektedir. Ülke genelinde Tarım Kredi Kooperatifleri sayısı 1.500’den fazladır. Her geçen gün Türkiye’nin dört bir yanında şubeler açan Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilere finansal destek sağlamasına ek olarak vatandaşlara kaliteli ve uygun gıda ihtiyaçlarını sunmaktadır. Peki, Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimli ürünleri hangileri? Mart ayı Tarım Kredi Kooperatifi indirimli fiyat listesi...



Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde temel gıda ihtiyaçlarındaki indirim ile gövde tavuk yalnıza 38 TL iken, 1 kilo çay fiyatı 99.99 TL’ye düştü. 5 litrelik ayçiçek yağı yalnızca 135 TL’ye düşerken, 5 kilo şeker fiyatı sadece 105 TL. Tarım Kredi Kooperatifleri diğer indirimli ürünler:



1 kilo küp şeker yalnızca 24 TL.

Dana kangal sucuğun fiyatı ise 220 TL.

1 kilo peynir fiyatı sadece 82,50 TL.

1400 gramlık zeytin yalnızca 99,90 TL’ye satılıyor.

Pötibör bisküvi ise sadece 29.90 TL.