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Tarih verildi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak

Altın fiyatları son dakika... Gram altın fiyatlarında kıyamet tarihi verildi. O tarihte piyasalarda resmen Kasırga kopacak. Son dakika altın tahminleri ve detaylar haberimizde…

Tarih verildi! Altın fiyatlarında kıyamet kopacak

Seçimin hemen ardından gram altın fiyatları hızlı bir yükseliş eğilimine girmişti. Bugün de sabah saatlerinde rekor kıran altın fiyatları 1354 TL seviyesinin üstüne çıktı. Çeyrek altın fiyatları ise bugün 2228 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Altın fiyatları yükselmeye devam ederken bundan sonraki gidişat merak konusu. Gram altın fiyatları ile ilgili yeni tahminler gelmeye başladı. Bu defa dünyaca ünlü uzman isim altın fiyatları ile ilgili tahminlerini açıkladı. Tarih verildi gram altında Kıyamet O tarihte kopacak. Yastık altında Kıyıda köşede altına olanlar aman dikkat saklayın.

Seçimlerin ardından gözler altın fiyatlarına çevrilmiş durumda. Yatırımcılar güncel altın fiyatlarını araştırırken 'Altın fiyatları yükselecek mi düşecek mi? Altın fiyatlarında son durum ne?' soruları araştırılmaya başladı. Altın piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, beklediği seviyeleri açıkladı. Altın fiyatlarında akıllara zarar iddia! Üç haftalık süreç sonrası bu hale gelecek. O tarihte altın fiyatları uçacak! İşte altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri.

ALTIN FİYATLARINDA BOMBA İDDİA!

Düşük emtia fiyatlarının kısa vadede enflasyon baskını hafifleteceğini ifade eden Hansen, fiyatlardaki artışların devam edeceğini söyledi. Hansen, eğer ekonominin durumu, emtia fiyatlarındaki düşüşün işaret ettiği kadar kötüyse, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) faiz oranlarını sürekli olarak artırmayacağını belirtiyor. Eğer süreç bu şekilde giderse ons altın fiyatının 2.000 dolara kadar çıkacak.

Altın fiyatlarındaki dalgalanmaların normal olduğunu ifade eden Hansen, yükseliş için o tarihi işaret etti. Altın yatırımcılarının yaz sonuna kadar büyük faiz indirimlerini fiyatladıklarını belirten Hansen, bu durumun Federal Rezerv'in beklentileriyle uyumsuz olduğunu belirtiyor.

O TARİHTE FİYATLAR BU SEVİYEYE ULAŞACAK...

Merkez Bankaları'ndan gelen faiz kararların altın fiyatlarını etkileyeceğini ifade eden Hansen, yıl sonundan önce bir faiz indiriminin, özellikle de küresel ekonominin durgunluğa girmesi durumunda, güçlü bir ihtimal olmaya devam ettiğini söylüyor. Bu durumda, risk ödülünün, daha düşük faiz oranlarından faydalanan varlıklar lehine kaymış olacağını ifade ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bin 200 lirayı aşarak önemli bir kritik eşiği geçen gram altın an itibarıyla 1.352 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün 2.218 liradan alınıyor. 6 Haziran'da çeyrek altının satış fiyatı ise 2.278 TL.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın bugün 4.422 liradan alınıyor, 4.544 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son dönemdeki artışlarla birlikte hem 9 bin lira barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını bugün 8.856 liradan alınırken 9.121 liradan satışta.

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