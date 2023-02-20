Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor

Enflasyonun artmasıyla birlikte gelen zamlar emeklinin gözünü gelecek zamlara dikti. Temmuz ayında yapılacak zam merakla beklenirken mevcut enflasyonun göz önüne alınması da öngörülüyor. Peki, emekli zammı enflasyon oranına göre ne kadar yapılacak? Memur ve emekli zam miktarı ne kadar olacak?

ENFLASYON ORANLARI BİLDİRİLİYOR

Memur ve emeklilere Ocak ayında gerçekleştirilen yüzde 30 zam ile birlikte insanlar gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda ne kadar zam yapılacağı merak konusu iken Ocak ayı enflasyonu ise yüzde 6.65 TL olarak bildirildi. Enflasyon oranlarının da Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının da belirlenmesiyle Temmuz ayı zammının ne kadar olacağı öngörülebilecek. Yüzde 30 zam sonrasında minimum memur maaşı 11.848 TL oldu ve emekli maaşı da 7.901 TL oldu. Ocak ayının enflasyon oranı ile beraber üretici fiyat endeksi yüzde 4.15 olurken yıllık tüketici enflasyonu ise yüzde 57,68 oldu. Üreticiler için ise bu oran yüzde 86.46 oldu.

YÜZDE 6.65 ZAMMIN YANSIMASI

Eğer Ocak ayı yüzde 6.65 enflasyon oranına göre zam gerçekleştirilirse en az memur emeklisi 8.427,12 TL alacak. 2000 öncesi sigortalı Bağ-Kur esnaf emeklisi olan kişi ise en az 6.498,38 TL olarak ödenecek. Temmuz ayında yüzde 6 zam ile beraber enflasyon farkı yansıyacak. Senenin ilk 6 ayına göre yüzde 8 oranını aşıp aşmamasına göre ise enflasyon farkına karar erilecek.

Şu anki enflasyona göre memur maaşlarına Temmuz ayında zam gelirse en az memur maaşı 12.546 TL olacak. Yüzde 8’i aşarsa enflasyon farkı da eklenecek. İntibak yasasının tekrar gündeme gelmesiyle beraber 1.300 TL ek fark olacak. Bu durumda en az memur maaşı yüzde 6 zamla 8.375,76 TL olacak.

Çalışmayan eşlere yapılan ödemeler ise 1.044,91 TL olurken 0-6 yaş çocuklara 229,85 TL ödenek verilirken, 6 yaş üstüne 114,93 TL ödemeler yapılacak.

Ağustos ayında belli olacak toplu sözleşme ile beraber 2024 ve 2025 yıllarında maaşların ne kadar olacağı da az çok ortaya çıkacak. Kısa zaman içinde toplu sözleşme oranlarının da öğrenileceği düşünülüyor.

Ocak enflasyonuna göre memur maaşları

Lise mezunu olan hizmetliler 11.622,90 TL

Lisans mezunu olan vaiz 14.671,46 TL

Lisans mezunu olan hemşire 15.516,28 TL

Uzman hekim olan kişilere 22.020,44 TL

Pratisyen hekim olan kişiler 21.032,53 TL

Öğretmenlere 13.844,66 TL

Lise mezunu memurlara ise 12.473.02 TL

Şube müdürü olan lisans mezunlarına 17.888,56 TL

Genel müdür olan kişilere 39.110,82 TL

Valilere ise 45.028,80 aylık verilecek.