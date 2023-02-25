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Tapunuzu kontrol ettirin! Her an elinizden gidebilir!

Tapusu olan kişiler mutlaka bunu yapmalı! Yoksa her an tapunuz elinizden gidebilir! İşte tapusu olanların dikkat etmesi gereken detay...

Tapunuzu kontrol ettirin! Her an elinizden gidebilir!

Ülkemizde tapu işleri Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılmaktadır. Mülk alanlar ya da mülk devreden kişiler buradan tapu işlemlerini gerçekleştirmektedir. İşlemlerinizi yapmak için tapu sicil müdürlüklerine müracaat etmeniz gerekir. Tapu işlemleri gerçekleştirilirken bazı noktalara dikkat edilmelidir. Tapu senedindeki bilgilerin teyit edilebilir olması çok önem taşır. Bilgilerin yanlış olması durumunda tapu işlemleri esnasında sorunlar çıkabilir.

 
Tapu sahibi vatandaşların dikkat etmesi gerekir. Tapu Kadastro Genel Müdürlükleri, tapu sahibi olan vatandaşlara uyarıda bulundu. Uyarı, özellikle de e-devlet adresinde tapu SMS kaydı yaptırmayan tapu sahiplerini ilgilendiriyor.

 
E-devlet sisteminde birçok işlem kolay ve hızlı şekilde yapılabilmektedir. Son düzenlemeler ise tapu sahibi olan vatandaşları özellikle ilgilendiriyor. Eğer e-devlet tapu SMS sisteminde kaydınız gözükmüyorsa bir problem ortaya çıkabilir. Bu noktada bir tapu devir problemiyle karşılaşabilirsiniz. 


Tapu dolandırıcılarına dikkat 


E-devlet tapu sistemi SMS kaydı ile alakalı olarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü görevini alan Zeki Adlı önemli uyarılar yaptı. Tapusu olan kişiler için yapılan uyarılarda Adlı, özellikle dolandırıcıların bir süredir yaşlı ve gurbetçi olanların tapularını araştırmaya aldığını söyledi. Bu sebeple SMS sistemini e-devlet üzerinden aktif hale getirmek gerekiyor. 


Günümüzde arsa ve ev dolandırıcıları fazla arttı. Genellikle satış kısmına gelindiği zaman dolandırıcılıklar karşımıza çıksa da doğru araştırmalarla işlemler yapılabiliyor. Adlı, bu noktada vatandaşların tedbirlerini alması için uyarıda bulundu. 


Arsanız ya da eviniz haberiniz olmadan satılabilir 


Dolandırıcıların sayıları her gün artarken özellikle gurbetçi ve yaşlı vatandaşların ev ve arsaları haberleri olmadan satılabiliyor. Gayrimenkuldeki fiyat artışına paralel olarak dolandırıcılık da artış gösterdi. 


Sahte evrak düzenleyen birçok şahıs, kendilerine ait olmayan ev, arazi ve çok sayıda mülkü mal sahiplerinden habersizce satabiliyor. Haberiniz olmadan mülkünüzü kaybetmemek için e-devlet tapu SMS kaydı işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz. 

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