Tapunuz varsa hemen bakın; Evinizi kaybedebilirsiniz

Gayrimenkul sahiplerinin, taşınmazlarına ait vergi borçlarını en geç 2 Haziran 2025 tarihine kadar ödemeleri gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar ödeme yapılmaması durumunda, aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanacak.​

Emlak Vergisi Oranlarında Artış

2025 yılı itibarıyla, emlak vergisi tutarlarında geçen yıla göre %21,96'lık bir artış yaşandı. Mükellefler, her yıl olduğu gibi, vergilerini iki taksit halinde ödeyecekler. Zamanında yapılmayan ödemeler için aylık %4,5 oranında gecikme faizi uygulanacağı bildirildi.​

Büyükşehir ve Diğer İller İçin Vergi Oranları

2025 yılı için belirlenen emlak vergisi oranları, taşınmazın bulunduğu şehre ve türüne göre farklılık gösteriyor:​

Büyükşehir statüsündeki illerde:

Konutlar için: binde 2

İş yerleri için: binde 4

Arsalar için: binde 6

Araziler için: binde 2

Büyükşehir statüsü dışında kalan illerde:

Konutlar için: binde 1

İş yerleri için: binde 2

Arsalar için: binde 3

Araziler için: binde 1

Gerçek Satış Bedelinin Beyanı: Tapu İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Gayrimenkul alım satımlarında, tapu işlemlerinde gerçek satış fiyatı yerine daha düşük bedel bildirilmesi hâlâ yaygın bir uygulama. Ancak bu durum, idari cezalara ve hatta mülkiyetin kaybına kadar varabilecek ciddi sorunlara yol açabilir.​

Yasalara göre, tapu harcı hesaplanırken gerçek satış fiyatının esas alınması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili rehberine göre, devir ve edinimlerde hem alıcı hem satıcı, beyan edilen gerçek bedel üzerinden ayrı ayrı %2 olmak üzere toplamda %4 oranında tapu harcı ödemekle yükümlü.​

Eğer gerçek değer beyan edilmeden düşük bedel üzerinden işlem yapılırsa, aradaki fark için tapu harcı ve aylık %4,5 oranında gecikme faizi talep ediliyor. Ayrıca, eksik ödenen tutarın %25’i oranında vergi ziyaı cezası uygulanıyor. Bu cezalardan hem alıcı hem de satıcı müteselsilen sorumlu tutuluyor.​

Vergi İncelemeleri ve Tespit Yöntemleri

Vergi incelemeleri sırasında, IBAN hareketleri, banka kredisiyle alınan taşınmazlardaki ekspertiz raporları ve emsal satış fiyatları dikkate alınarak, düşük beyan edilen gayrimenkuller tespit edilebiliyor. Örneğin, tapuda 1 milyon TL olarak gösterilen bir konutun alıcı tarafından 6 milyon TL ödendiği banka kayıtlarıyla ortaya konulursa, hem eksik harç hem de cezalar talep edilebiliyor.​

Düşük Beyanın Diğer Sonuçları

Düşük bedelle işlem yapılmasının sonuçları sadece tapu harcıyla sınırlı değil. Alım satım arasındaki bedel farkı nedeniyle gelir vergisi ya da şirket satışlarında kurumlar vergisi de talep edilebiliyor. Üstelik bu vergiler, cezası ve faiziyle birlikte hesaplanıyor. Verginin bir katı oranında vergi cezası da söz konusu olabiliyor.​

Mülkiyet Kaybına Kadar Giden Sonuçlar

Düşük satış değeri, taşınmazın elden çıkmasına kadar varabilecek sonuçlar doğurabiliyor. Eğer taşınmazda hissedar varsa, gösterilen düşük değer üzerinden önalım hakkını kullanarak mülkiyeti alabilir. Böylece gerçek alıcı ciddi zarar görebilir. Ayrıca, borçlunun yaptığı bu tür işlemler, alacaklılar tarafından iptal davası yoluyla geçersiz kılınabilir ve gayrimenkul üzerine tedbir konulabilir.​

Kaynaklar:

Hazine ve Maliye Bakanlığı - Emlak Vergisi Rehberi

Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazete - Emlak Vergisi Kanunu