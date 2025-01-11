Tapunuz varsa dikkat: Başvurmayan hakkını kaybedecek!

Tarım ve Orman Bakanlığı, iki yıl boyunca ekim yapılmayan veya kiralanmayan tarım arazilerinin tasarruf yetkisini devralarak bu arazileri kiraya verebilecek.

Atıl Tarım Arazileri İçin Yeni Adım

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, vatandaşlardan gelen "boş tarım arazileri değerlendirilsin" çağrıları doğrultusunda böyle bir düzenlemenin hayata geçirildiğini belirtti. Resmi olarak üç ay içinde uygulamaya girecek olan bu düzenleme, özellikle miras yoluyla elde edilen ancak işlenmeyen tarım arazilerini kapsıyor.

Miras Yolu ile Edinilen Araziler Kiralanacak

Yeni düzenleme, satın alma veya devir yoluyla edinilen tarım arazilerini kapsamıyor. Bunun yerine, miras yoluyla elde edilen ancak işlenmeyen topraklar, dijital bir sistem aracılığıyla devlet tarafından kiralanacak. Bu sistem, hem arazilerin üretime kazandırılmasını hem de arazi sahiplerinin gelir elde etmesini sağlayacak. Elde edilen kira gelirleri, arazi sahiplerinin banka hesaplarına aktarılacak.

Kira Ücretleri Emsal Arazilere Göre Belirlenecek

Kiralanacak tarım arazilerinin kira bedelleri, çevredeki benzer arazilerin piyasa koşullarına göre belirlenecek. Bakanlık, bu tespit için en az üç emsal araziyi değerlendirmeye alacak. Ayrıca, bu emsallerin akrabalar ve hissedarlar arasındaki kiralamaları gerçek piyasa koşullarını yansıtacak şekilde temsil etmesi sağlanacak.



Kaynak: Tarım ve Orman Bakanlığı Resmi Web Sitesi