Tapuda artık her şey değişti; Resmen başladı! Devir işlemlerinde o şart kalktı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelik sayesinde, tapu devir işlemleri artık daha hızlı ve vatandaş odaklı bir şekilde gerçekleştirilebilecek. İşte tapu işlemlerine getirilen yeniliklerin detayları:

Taşınmazın Bulunduğu İlçeden Randevu Alma Zorunluluğu Kaldırıldı

Yeni düzenleme ile birlikte, tapu devir işlemleri için taşınmazın bulunduğu ilçeden randevu alma zorunluluğu kaldırıldı. Artık vatandaşlar, Türkiye genelindeki herhangi bir tapu müdürlüğüne başvurarak işlemlerini tamamlayabilecek.

Yetki Almaya Gerek Kalmadan İşlem Kolaylığı

Düzenlemeye göre, tarafların farklı birimlerde bulunması durumunda dahi işlemler kolaylıkla yapılabilecek. Taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almaya gerek kalmadan, elektronik ortamda işlemler hızlı bir şekilde gerçekleştirilecek.

Eski Kimlikler 2025'te Geçersiz Olacak

Tapu işlemlerinde önemli bir diğer değişiklik de kimliklerle ilgili. 1 Ocak 2025 itibarıyla eski tip nüfus cüzdanları tapu müdürlüklerinde geçerli olmayacak. Bu nedenle vatandaşların, yeni kimlik kartlarını temin ederek işlemlerini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

Dijitalleşme ile Daha Güvenli Süreçler

Yeni düzenleme, başvuru süreçlerinden resmi senetlerin hazırlanmasına kadar birçok işlemi dijital ortamda yürütmeyi mümkün kılacak. Bu sayede işlemler hem hızlı hem de güvenli bir şekilde tamamlanacak.

Kaynak: Resmi Gazete