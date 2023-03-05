Tam Tamına 18 Yıl Vade ve 2 Yıl Ertelemeli Faizsiz Kredi Fırsatı

Bu durumda evlerinde hasar oluşan vatandaşlar da kabul edilebilir şartlarda konut satın alabilecek. Uygun koşullarda yeni ev alımına kredi desteği verilecek, depremzedelere 2 yıl ertelemeli kredi verilecek. 18 yıl vadeli kredi desteğine faiz uygulanmayacak. Faizsiz kredi yardımının detayları da açıklandı.

Depremzedelerin Yaraları Sarılacak

Deprem bölgesinde yaşayanların yaralarını sarmak için acilen yıkılan evlerin sahiplerine mali koşulları uygun yeni evler yapılacak. Ağır hasarlı evlere maliyete dayalı bir kesinti uygulanacaktır. Konutlar teslim edildikten sonra iki yıl boyunca herhangi bir ödeme yapılmayacak, takip eden 18 yılda ise eşit, faizsiz aylık veya yıllık taksitlerle ödenecek.

Alınan bilgilere göre, maddi yardımın yanı sıra geçici barınma sağlansa da, orta derecede hasar durumunda takviye yapılmadığı takdirde yerleşime izin verilmeyecek. Binaları hasar gören vatandaşlar arasında konut ve iş yeri olanlar için hasar tespit çalışması sonucuna göre karar verilecek.

Merak Edilen Sorular Cevaplandırıldı

Paylaştıkları Ev Büyük Ölçüde Hasar Görürse İki Kardeş de Bir Ev Satın Alabilir Mi?

İki kardeş müşterek hak sahibi iseler ortak mesken yaptırmak için talep ve taahhütte bulunabilirler.

Orta Derecede Hasar Görmüş Bir Binayı Tahliye Etmek Gerekli Midir?

Orta derecede hasarlı olduğu tespit edilen binalar, can ve mal güvenliğini sağlamak için hızla boşaltılır. Mutlaka bir yıl içinde yapıları güçlendirmelidir. Bir yıl içinde takviye yapılmaz ise ağır hasarlı ve yıkılmış sayılır. AFAD'dan uygun geri ödeme dönemleri ile güçlendirme kredileri de mevcuttur.

Bina Hasar Senaryosunun Yanlış Olduğuna İnananların İtiraz Hakkı Var Mı?

E-Devlet üzerinden ilk hasar tespitine itiraz edilebilir. Daha önce konutuna hasar tespiti yaptırmamış, binasının hasar durumunun yanlış olduğunu düşünen veya hasar tespitine başka itirazları olan vatandaşların 30 gün içinde bildirimde bulunması gerekiyor.

Konteyner Yardımı İçin Kimler Uygundur?

Evleri tamamen yıkılan, hemen yıkılması gereken, ağır hasarlı, orta hasarlı olanlara konteyner konut veriliyor. Konteyner alanlar, kira avantajlarından yararlanamaz. Her aile için yalnızca bir konteynere izin verilir.

Hak Sahipliği ve Borçlanma ile İlgili Çalışmalar Neden Yapılır?

Hasar tespiti yapıldıktan sonra ev ve iş yeri yapımının Afet Kanunu kapsamına girip girmediğinin tespiti için hak ediş ve borçlandırma çalışmaları yapılır. Başvuru sahiplerinin bir eve veya iş yerine erişim hakkı kazanabilmeleri için bir başvuru, bir taahhütname ve devlet tarafından belirlenen şartlar çerçevesinde ödeme yapmakla yükümlü olacaklarına dair bir borç dekontu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Afet Bölgesi Kararı Sonrası Hasar Tespit Sürecinde Kaç Aşama Vardır?

Afet etki değerlendirmesinin üç seviyesi, ön hasar değerlendirmesi, itiraz hasar değerlendirmesi ve kesin hasar değerlendirmesidir. Hasar derecesine göre binalar yıkılmış, acil yıkılmış, ağır hasarlı, orta, hafif hasarlı ve sağlam olmak üzere altı kategoriye ayrılmıştır. Afet mağduru uygunluk şartlarını yerine getirirse, devlet yeni afet konutları sunacaktır. Afet kapsamında, acil bir durumda bir binanın yıkılmasına karar verildiğinde, yeni konut, parasal yardım ve geçici barınma uygun kredi koşullarıyla sağlanır.

Barınma Yardımı Hakkını Kimler Kazanıyor?

Uygun olması halinde, AFAD evin yasal sahibi adına bir afet evi inşa eder. Başvuru için 60 gün içerisinde talep-taahhütname verilmesi gerekmektedir. Başvuru yapmayanların itiraz hakkı bulunmamaktadır. Afetzedenin hakkı varsa, şu anda kaç tane ağır hasarlı evi olursa olsun AFAD tarafından sadece bir ev yapılır.