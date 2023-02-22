Tam 15.000 TL nakit destek verilecek! PTT büyük bombayı patlattı, başvuru için acele edin

PTT yardımlarda adını zirveye yazdırdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliği yapan PTT, her ay milyonlarca vatandaşa düzenli sosyal yardım imkanı sağlıyor. Yardım almaya hak kazanan vatandaşlar sadece T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine giderek nakdi yardım ödemesi alabiliyor. PTT Bank üzerinden Yardım almak isteyenler için gerekli başvuru şartları açıklandı. Peki, yardım parası başvuru şartları neler? Kimler yardım alabilir?

BAŞVURU YAPANA PTT'DEN REKOR DESTEK

Geliri bulunmayan ya da Dar gelirli olan vatandaşlar 2023 yılında da başvuru yapmaları durumunda devletten yardım ödemesi alabiliyor. Son dönemlerde tüm yardım ödemeleri PTT üzerinden yapılıyor. Her geçen gün artan Hayat pahalılığı nedeniyle geçinmekte güçlük çekenlere devletin sağladığı sosyal yardım imkânları yeni yılın gelmesiyle birlikte canlı olarak ödeniyor. Bu defa da PTT üzerinden vatandaşa 15.000 TL sosyal yardım sağlanacak. Herkes bu yardımın hangi şartlar doğrultusunda verileceğini merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni sosyal yardım için detaylı bir bilgilendirme yayınladı.

15.000 TL SOSYAL YARDIM KAPSAMI NEDİR?

Aile Bakanlığı tarafından PTT üzerinden ödenecek olan 15.000 TL sosyal yardım kapsamı belli oldu. Bu yardım Türkiye ayrı destek paketi olarak duyuruldu. Hane içinde kişi başına düşen gelire göre verilen Türkiye aile destek yardımı ödemeleri aylık 850 ila 1250 TL arasında değişiyor. Ödemenin toplam tutarı ise 15.000 TL'ye kadar yükseliyor.

PTT'den gelir durumuna göre alabileceğiniz aylık aile yardımı şu şekilde:

450 TL ve altında geliri olan vatandaşlara: 1250 TL aylık ödeme

450 TL üzeri ve 911,15’nin altında geliri olanlara: 1100 TL

911,15 ve üzeri 1372,30 TL’nin altında olan gelire: 950 TL

1372,30 TL ve üzeri 1833,45 TL’nin altında geliri bulunan aileye ise: 850 TL.

BAŞVURU ŞARTLARI VE ADRESLERİ

Aile Bakanlığı 15.000 TL destek ödemesi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını ve başvuru yapacakları adresleri merak ediyor. Öncelikle bu yardımdan asgari ücretli ve emekliler de faydalanabiliyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan herkes yardım için başvuru yapabiliyor. Aranan tek şart sadece gelir kriteri.

Buna ek olarak 12 ay boyunca devam edecek olan yardımlar için başvurular e-devlet aracılığıyla ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapılabiliyor. T.C kimlik no ve şifre ile e-devlet girişi yaptıktan sonra Aile Destek paketi yardımı yazarak başvuruya gönderebilirsiniz. Fiziksel başvurular için de T.C kimlik kartınızla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarından müracaat edebilirsiniz.

Başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler aylık destek ödemelerini PTT şubelerinden T.C kimlik kartları ile birlikte alabilirler. Aylık ödeme 850 ila 1250 TL arasında değişmektedir.