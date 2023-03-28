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Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı

4A 4B 4C emeklisi için güzel haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti. Şimdi de Bakan Bilgin son dakika müjdesini duyurdu. Tahsis no son hanesine göre listeyi kontrol edin ödeme tarihini öğrenin.

Tahsis no son hanesine göre kontrol edin! 4A 4B 4C’li emekli için Bakan Bilgin duyuru yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükseldiğini müjdelemişti. Milyonlarca emekli zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den Müjde geldi. 4A 4B 4c emeklisi için ödeme tarihleri belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaş ödeme takvimini duyurdu. Hemen tahsis no ile listeden kontrol edebilirsiniz.

NİSAN AYI EMEKLİNİN MİLADI OLACAK

Emekli maaşları, seçimi öncesi zam haberi ile artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı alan vatandaşlara müjdeyi vermişti. Alınan kararla birlikte en düşük emekli maaşı 5500 TL’den 7500 TL’ye yükseldi. Böylece 2023 yılında en düşük emekli maaşı 2 defa artmış oldu. Üstelik Temmuz ayında da 3. artış yapılacak.

2023 Nisan ayı itibarıyla %36,36 artış gösteren en düşük emekli maaşı 2.000 TL'lik zamla 5.500 TL'den 7.500 TL'ye yükseldi. Buna ek olarak 1100 TL olarak ödenen Bayram ikramiyesine de 900 TL'lik zam yapıldı ve 2.000 TL'ye yükseldi.

EMEKLİYE BAKAN BİLGİN'DEN MÜJDELİ HABER

Seçim zammı sonrası emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını merak eden milyonlarca emekliye Müjdeli Haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanından geldi. Emekli maaş ödeme takvimi belli oldu. Nisan ayında hem maaşlar hem de bayram ikramiyesi ödemeleri emeklilerin hesaplarına geçecek. Emekli maaşı ödemeleri tahsis no son hanesine göre yapılıyor. O sebeple zamlı maaşlarını ne zaman alacağını merak eden emekliler tahsis son hanesine göre bakanlık tarafından yayınlanan listeden kontrollerini gerçekleştirebilir. Yine bayram ikramiyesi ödemeleri de emekliler tarafından merakla bekleniyordu. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri de açıklandı. 2023 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri 14 Nisan'da başlayacak. Bayram ikramiyesi ödemeleri T.C kimlik no son hanesine göre yapılacak 3 gün içinde tamamlanacak.

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