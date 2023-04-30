Taban maaş ve zam yüzdesi yarın açıklanacak! Memur, emekli, asgari ücretli zamlı maaş tablosu

Temmuz yaklaştıkça emekliler, asgari ücretli çalışanlar ve memurlar maaş zammının ne kadar olacağı konusunda daha fazla merak içine giriyor. Nisan ayının enflasyon verileri geldikçe vatandaşlar ne kadar maaş alacaklarına dair detayları bilmek istiyor. Kamuda çalışan milyonlarca insan ayrıca toplu iş sözleşmesini de bekliyor. Peki, emekli, asgari ücretli, memur maaş tablosunda son durum ne? Temmuz 2023 maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte Temmuz ayı maaş zammı ayrıntıları haberimizde...



Ülkemizde Ocak ve Temmuz aylarında bu seneyle beraber son 2 yıldır maaşlarda değişiklik oluyor. Bu kamuyu, kamudan emekliler ile SSK ve Bağ-Kur’luları, asgari ücretle çalışanlarla özel sektörü tamamen etkiliyor. Temmuz maaş zammı ayrıca vatandaşın alım gücü düşmüş ve yeni açıklanan 10 bin TL civarındaki açlık sınırının altında kalmış asgari ücretliyi de rahatlatacak.



TABAN MAAŞ VE ZAM YÜZDESİ AÇIKLANACAK!



Maaşların en büyük belirleyicisi 2023’ün ilk 6 aydaki enflasyon oranı oluyor. Bu sebeple de veriler geldikçe maaş tabloları netleşiyor. Şu an için diğer zamları da etkileyecek olan 700 bin kamu işçisi sözleşmesinin netleşmesi söz konusu. 1 Mayıs 2023’te, yani yarın açıklanacağı söylenen 700 bin işçi taban maaşı ile ilk 6 ay için yapılacak olan zam yüzdesi kesinleşiyor. Bu durum memurların toplu iş sözleşmesi ile gelecek olan Temmuz zammı için de etkisini gösterecek.



Son olarak hükümet tarafından 700 bin kamu işçisi için ilk 6 aya yüzde 40 oran verilmişti, ancak kamu işçileri için talep edilen yüzde 45’ti. Taban maaş ise hükümetten 12 bin teklif edilmişti.



ASGARİ ÜCRET TEMMUZ 2023 ZAMMI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Temmuz’da gelecek dediği asgari ücret zammında ise yüzde 20 ila yüzde 47’ye varan bir oran aralığında zam bekleniyor. Yüzde 20 – 30 arası olması durumunda 10 bin TL ile 11 bin 500 TL olacağı düşünülüyor.



SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI



6 ayın enflasyon oranları SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında da kendisini gösterecek. Son verilere göre yüzde 21,43 civarında, refah payı eklentisi olmadan bir 6 aylık enflasyon oranı söz konusuydu. Temmuz’da veriler netleştiğinde açıklanacak. Şu an içinse yüzde 30 – 34 aralığında bir zam olacağı tahmin ediliyor.



MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ TEMMUZ 2023 ZAMMI



Memur ve memur emeklileri için yüzde 6 zam oranını toplu iş sözleşmesi, enflasyon farkı ve 6 ayın enflasyon oranı etkileyeceği için yüzde 35’e kadar zam yapılması beklenmektedir.