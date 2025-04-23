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Sürücülere gece 00.00'da okkalı zam; Benzin litre fiyatı tekrar değişti

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarını bir kez daha değiştirdi.

Sürücülere gece 00.00'da okkalı zam; Benzin litre fiyatı tekrar değişti

17 Nisan’da benzine gelen 94 kuruşluk zammın ardından gözler motorine çevrilmişti. Beklenen gelişme gerçekleşti: Motorine 98 kuruş zam geldi. Bu artış, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla geçerli.

Araç sahipleri için büyük önem taşıyan akaryakıt fiyatları, her geçen gün yeni bir seviyeye çıkıyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

🚗 İstanbul Akaryakıt Fiyatları

Avrupa Yakası:

Benzin: 45,15 TL / litre

Motorin: 45,35 TL / litre

LPG: 27,39 TL / litre

Anadolu Yakası:

Benzin: 45,00 TL / litre

Motorin: 45,24 TL / litre

LPG: 26,79 TL / litre

🏙️ Ankara Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 45,75 TL / litre

Motorin: 46,14 TL / litre

LPG: 27,29 TL / litre

🌊 İzmir Akaryakıt Fiyatları

Benzin: 46,11 TL / litre

Motorin: 46,50 TL / litre

LPG: 27,24 TL / litre

📊 Neden Zam Geldi?

Akaryakıt fiyatları, doğrudan Brent petrol fiyatları ve döviz kuruna bağlı. Küresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle petrol fiyatları yükseldi. Aynı zamanda TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı, maliyetleri artırdı. Bu gelişmeler, zamları kaçınılmaz hale getirdi.

Kaynak: https://www.epdk.gov.tr/

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