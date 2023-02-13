Sürücülere çifte zam şoku! O tarihe kadar depoları doldurun, hem benzin hem motorin fırlayacak. Akaryakıt fiyatları güncel olarak sürücüler tarafından yoğun bir şekilde takip ediliyor. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda neredeyse günlük olarak değişen benzin ve motorun fiyatları için araç sahiplerine kötü haber geldi. Motorin ve benzine çifte zam bekleniyor. Akaryakıt zammı için tarihte verildi. O tarihe kadar mutlaka depoları doldurun. Çünkü akaryakıt fiyatları rekora koşacak. İşte akaryakıta beklenen zam…

Benzin ve motorin fiyatlarına sürücüleri İsyan ettirecek zam geliyor. Sosyal medyadan yayınlanan açıklamaya göre geçtiğimiz hafta indirim yapılana kadar yakıt fiyatlarına bu hafta çifte zam olacak. Peki zam sonrası akaryakıt fiyatları ne kadar olacak? Benzin ve motorin fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

ARAÇ SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER VERİLDİ

Yeni yılın gelmesi ile birlikte akaryakıt fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Akaryakıta neredeyse her gün zam ve indirim haberleri geliyor. Ülkemizde bir yandan ekonomik sorunlar yaşanırken bir yandan da deprem felaketiyle birlikte akaryakıt daha da önemli hale geldi. Ancak sektör kaynakları akaryakıta çifte zam haberini verdi.

Yeni yılın gelmesi ile birlikte Sarp bir düşüş yaşayan brent petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti. brent petrolün varil fiyatında yaşanan artış beraberinde benzin ve motorin zammını da getirdi. Sektör kaynakları araç sahiplerine kötü haberi sosyal medya üzerinden verdi. Bu hafta benzin ve motorine çifte zam bekleniyor.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Benzin ve motorin fiyatlarına da eklenen zam oldukça kallavi olacak. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 9 kuruş zam yapılırken motorin fiyatlarını ise 1 lira 21 kuruşluk zam gelecek.

AFET SEBEBİYLE POMPAYA YANSIMAYABİLİR

Ancak Türkiye'de yaşanan şiddetli depremlerin ardından Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde OHAL ilan edilmişti. Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki peş peşe 2 depremle birlikte Türkiye'de tam 11 il etkilendi. O sebeple sektör kaynakları devlet tarafından akaryakıt fiyatlarına bir müdahale yapılabileceğini düşünüyor. Bölgede ciddi bir akaryakıt sıkıntısı yaşadığı da bilinirken gelecek olan zammın pompa fiyatlarına yansımayacağı iddia edildi. Konu ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

13 ŞUBAT 2023 GÜNCEL BENZİN MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Peki, beklenen akaryakıt zammı öncesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 13 Şubat 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları şöyle:

İstanbul güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 19,69 TL

İstanbul motorin fiyatı: 20,35 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 11,64 TL

Ankara güncel benzin ve motorin fiyatları

Ankara Benzin fiyatı: 19,94 TL

Ankara Motorin fiyatı: 20,60 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,90 TL

İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları

İzmir Benzin fiyatı: 19,94 TL

İzmir Motorin fiyatı: 20,67 TL

İzmir LPG fiyatı: 11,65 TL