Şubat ayı maaş ödemeleri ne zaman? Emekli Şubat ayı maaşları ne zaman yatacak?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından memur maaşlarının erken yatacağı SGK tarafından duyurulmuştu. Bağ-Kur ve SSK aylık ödemeleri ile beraber emekli maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağını milyonlarca vatandaş merak ediyor. Bağ-Kur ve SSK aylık maaş ödemeleri ne zaman yapılacak? Şubat emekli ödemeleri ayın kaçında yapılacak?



SGK tarafından açıklanan memur maaşlarıyla alakalı durum netleşti. Bağ-Kur, SSK aylıkları, emekli maaşı ne zaman yatacak? Emekli maaşları ayın kaçında ödeniyor açıklandı.



Bağ-Kur ve SSK maaş ödemesi ne zaman?



SSK Şubat ayı ödemelerinde Şubat ayının 17, 18, 19, 20’sinde olanlar 14 Şubat tarihinde yatıyor. 21, 22, 23, 24 Şubat SSK ödemeleri ise 15 Şubat’ta yatırılacak. 16 Şubat’ta ise 25, 26 Şubat’ta ödeme alanların maaşları hesaplarına geçecek.

Bağ-Kur maaşları ise 25 – 26 Şubat ayında alanlar ise 16 Şubat’ta yapılıyor. 27 ila 28 Şubat tarihlerinde maaş alanlar 17 Şubat’ta hesaplarından ödemelerini alabilir.



Emekli maaşları ne zaman yatıyor?



Emekli maaşı ödemeleri ise SGK açıklamasına göre 25 ile 28 Şubat tarihleri arasında yapılacak olan ödemeler ise 16 – 17 Şubat tarihlerinde ödenecek.