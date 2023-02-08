Şubat ayı Emekli promosyonu güncellendi! 23500 TL yükseldi

ING Bank emekliler için çok konuşulacak bir kampanya açıkladı. Emekli maaş promosyonu kampanyasının içine bir de düşük faizli ihtiyaç kredisi paketi hazırlayan ING Bank 23.500 Türk lirası ödeme yapıyor.

23.500 TL promosyon paketi! ING Bank'tan emeklilere Şubat sürprizi!

ING Bank emekliler için çok konuşulacak bir kampanya açıkladı. Emekli maaş promosyonu kampanyasının içine ek olarak bir de düşük faizli ihtiyaç kredisi dahil eden ING Bank 23.500 TL ödeme yapıyor.

Emeklilerin geçim dertlerine bankalar tarafından sunulan emekli maaş promosyonu yetişiyor. Bankaların maaş promosyonu rekabeti ile emeklilere nakit akışının kapısı aralanıyor. Emekliler için açıklanan Şubat ayı kampanyaları ile yine kazançlı olacaklar. Özellikle ayın sürprizini ING Bank yaptı. ING Bank emekliler için kapsamlı bir paket hazırladı.

EMEKLİLERE PARA YAĞACAK!

ING Bank’ın emekli maaş promosyonu kampanyası paketi hazırladı. Bu çerçevede emeklilere net ödemeler yapacak olan ING Bank çok önemli maddi imkanlar sağlıyor. Emekliler yapılan bu paket ile hem maaş promosyonu alacaklar hem de ek ödül kazanacaklar hem de kendilerine tanımlanan ihtiyaç kredisini kullanacaklar. Emekli maaş promosyonu paketi ile sağlanan ING Bank fırsatları merak ediliyor.

EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU ŞUBAT ÖDEMELERİ!

ING Bank tarafından emeklilere özel olarak maaş promosyonu ödemeleri yapılıyor. Bu ödemeleri alma hakkı elde edebilmek için bazı kolay işlemlerin yapılması gerekiyor. Öncelikle emekli müşterinin SGK’dan almış olduğu emekli maaşını ING Bank’taki hesabına taşıması gerekiyor. Sonra da ING Bank ile bir sözleşme yaparak 3 sene boyunca bir başka bankaya geçmeyeceğine dair söz verme koşulunu yerine getirme koşulu aranıyor. Bunun yapılması durumunda şu maaş promosyonu ödemeleri yapılıyor:

-3.500 Türk Lirasına kadar emekli maaşı olanlara 4.500 Türk Lirası

-3.500 Türk Lirası ile 7.500 Türk Lirası arasında emekli maaşı olanlara 5.250 Türk Lirası

-7.500 Türk Lirası ile 10.000 Türk Lirası arasında emekli maaşı olanlara 6.750 Türk Lirası

-10.000 Türk Lirası ve üzerinde emekli maaşı olanlara 7.500 Türk Lirası

EK ÖDÜL 1.000 Türk Lirası!

Emekli maaş promosyonu kampanyasından faydalanan ING Bank müşterilerine banka tarafından ek ödül imkanı da faydalanılıyor. Bu kapsamda emekliler ING Bank’tan kredi kartı üzerinden harcama yaparak ek ödül kazanabiliyorlar. Bu çerçevede ING Bank kredi kartı üzerinden tek seferde 500 Türk Lirası ve üzerinden harcama yapılması gerekiyor. Bunu yapan emekli müşterilere ING Bank ödül olarak 1.000 Türk Lirası bonus veriyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ HAZIR!

Emekli müşteriler ING Bank’tan aylık % 1,39 gibi düşük faizle ihtiyaç kredisi de çekebiliyorlar. Bu çerçeve de müşteriler adına 15 Bin Türk Lirası ihtiyaç kredisi tanımlanıyor ve istenildiği an kullanılabiliyor. Bu krediyi kullanıp kullanmamak emeklinin tercihine bırakılıyor. İstemeyen emekliler ihtiyaç kredisi kullanmıyorlar.

ING Bank 7.500 Türk lirası maaş promosyonu, 1.000 Türk lirası ek ödül ve 15 Bin Türk lirası ihtiyaç kredisi olmak üzere emeklilere 23.500 Türk lirası ödeme yapıyor.