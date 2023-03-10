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Stok yapmalık indirim geldi, böylesi görülmedi! Ayçiçek yağı, çay, şeker ve evin tüm ihtiyaçları büyük indirimlerle!

Tarım Kredi büyük boy ürünlerinde indirime gitti! Stok yapmalık bir indirim yaptı ve ayçiçek yağı, çay, şeker, evinizin tüm ihtiyaçlarına büyük indirimler geldi! İşte Tarım Kredi Kooperatif Marketleri’nde indirim detayları...

Stok yapmalık indirim geldi, böylesi görülmedi! Ayçiçek yağı, çay, şeker ve evin tüm ihtiyaçları büyük indirimlerle!

Vatandaşların evin tüm ihtiyaçlarını alırken artık cepleri boşalır hale geldi. 5 litre bir sıvı yağ almak, kiloluk çay, şeker almak, çoklu tuvalet kağıdı almak vatandaşların ceplerini yakıyor. Artık 1 aylık erzak alışverişini yapmak isteyen vatandaş indirim bekler hale geldi. İndirimin en iyisi de bu hafta Tarım Kredi’den geldi. Ucuz alışveriş zevkini yaşayıp hem maddi anlamda kaygılanmadan hem de evin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz almak isteyen vatandaşlar yaşadı. Tarım Kredi Mart kataloğunda büyük indirimler geldi.  


Tarım Kredi Mart ayı indirimleri 


Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri tarladan raflara düşüncesiyle en kaliteli ürünlerin üretim sürecinden raflara gelene kadar ki kontrolünü sağlarken vatandaşların hesaplı ve kaliteli alışveriş yapmasını sağlamayı amaçlıyor. İşte Tarım Kredi Mart ayı indirimli ürünleri listesi... 

Tarım Kredi 1 - 14 Mart katalog ürünleri


TMO 5 litre ayçiçek yağı yalnızca 135 TL. 
5 kilo Destan marka toz şeker sadece 105 TL. 
Et ve Süt Kurumu marka kilogram gövde tavuk fiyatı 38 TL. 
3 kilo TMO marka filiz çay 199,90 TL. 
TK fermente dana kangal sucuğun kilosunun fiyatı 220 TL. 
2700 mililitre sıvı çamaşır deterjanı büyük boy 48.90 TL. 
1 kilogram TK marka küp şeker fiyatı 24 TL. 
9 kilogram beyazlar ve renkliler için Yetiş marka toz çamaşır deterjanı 104,90 TL. 
800 gram TMO üzüm pekmezinin fiyatı 35 TL. 
2 litre Vita marka bitkisel susuz yağ fiyatı 105 TL. 
1400 kilogram Marmara Birlik marka siyah zeytin fiyatı 99.90 TL. 
1 litrelik 12 adet koli TK yarım yağlı süt fiyatı 190 TL. 
12’li 1 koli yağlı süt (1 litrelik) fiyatı ise 200 TL. 

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