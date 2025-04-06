Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına müjde; Meclis'ten geçiyor

AK Parti tarafından hazırlanan teklifte, 5510 Sayılı ve 31/5/2006 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngörülüyor.

Kanun Teklifinin Temel Maddeleri

Teklif kapsamında, Sosyal Sigortalar Kanunu’nun ilgili maddesine yeni bentler eklenerek, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çırak, çırak, mesleki eğitim gören öğrenciler, stajyerler, bursiyerler ve kısmi zamanlı çalışan öğrencilerin, çalışmaya veya staja başladıkları tarihin uzun vadeli sigorta başlangıç tarihi olarak esas alınması öngörülüyor. Bu düzenleme, söz konusu kişilere borçlanma hakkı tanıyarak, sigorta primlerinin geçmişe dönük olarak değerlendirilebilmesini sağlayacak.

Siyasi Tartışmalar ve Beklentiler

Daha önce Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin tarafından hazırlanan benzer kanun teklifi, çırak, bursiyer, kursiyer ve stajyerlerin çalışma, mesleki eğitim veya staja başladıkları tarihin uzun vadeli sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi ve borçlanma hakkının tanınması yönünde talepleri içeriyordu. Ancak, bu düzenlemenin muhalefet tarafından eleştirilmesi, teklifin komisyon aşamasında tartışmalara yol açtığı görülüyor. Teklifin onaylanması halinde, meclis gündemine alınarak geniş çaplı bir düzenleme hareketine zemin hazırlanacak.

Yeni Teklifin EYT Kapsamına Etkisi

EYT kapsamındaki düzenlemelerin aksine, mevcut durumda staj ve çıraklık sigortası olan vatandaşlar bu düzenlemeden yararlanamıyor. Yapılan itirazlar ve uzun süredir beklenen değişikliklere rağmen, henüz kapsamın genişletilmesi için somut bir adım atılamamıştı. Yeni kanun teklifiyle, bu mağduriyetin giderilmesi ve sigorta sistemine dahil olmayan kesimlerin de hak kazanması hedefleniyor.