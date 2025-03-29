Staj ve çıraklık sigortası mağdurlarına müjde; Erdoğan devreye girdi tarih verildi

İşte 2025 Mart ayı itibarıyla güncel gelişmeler ve çözüm sürecinin detayları:

EYT Kapsamına Alınma Süreci ve 2025’teki Son Durum

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, uzun yıllardır 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olmalarına rağmen emeklilik haklarından yararlanamıyordu. 2023’te yasalaşan EYT düzenlemesi bu grubu kapsam dışı bırakmış, ancak kamuoyu baskısı ve siyasi taahhütlerle yeni bir düzenleme süreci başlatılmıştı 14.

2024 Ekim Ayı: TBMM’ye sunulan kademeli emeklilik tasarısı ile staj ve çıraklık sürelerinin sigorta başlangıcı sayılması önerildi. Bu düzenlemeye göre, 1 Ocak 2008 öncesi staj/çıraklık yapanlar, prim günlerini tamamladıklarında emekli olabilecek

2025 Mart Ayı: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girmesiyle, torba yasa kapsamında staj ve çıraklık mağdurlarının EYT’ye dahil edilmesi resmen onaylandı. Böylece 250 bin kişi doğrudan emeklilik hakkı kazandı.





Yeni Düzenlemenin Temel Özellikleri

Sigorta Başlangıcı: Staj ve çıraklık süreleri, işe giriş tarihi olarak kabul edilecek. Örneğin, 1996’da çıraklık sigortası başlayan biri, prim gününü tamamladığında emekli olabilecek.

Borçlanma İmkanı: Eksik prim günleri için borçlanma yolu açıldı. Örneğin, 540 gün askerlik veya yurtdışı borçlanması yapanlar, prim şartını tamamlayabilecek.

Yaş Şartı Kalktı: Prim günü ve hizmet süresini dolduranlar için yaş sınırı aranmayacak.





Kimler Yararlanacak?

8 Eylül 1999 öncesi staj/çıraklık sigortası başlangıcı olanlar,

En az 5.000 prim günü dolduranlar (kadınlar 20, erkekler 25 yıl sigortalılık süresiyle),

Mesleki eğitim kapsamında çıraklık yapanlar (bakırcılık, el dokuma gibi kaybolan meslekler)





Çözüm Sürecinde Kritik Adımlar

Siyasi Taahhütler: 2023 seçimleri öncesinde CHP ve AK Parti’nin bu mağduriyeti giderme sözü vermesi, süreci hızlandırdı.

SGK ve Meclis İş Birliği: SGK Uzmanı Onur Önal’ın "Her şey çok güzel olacak" açıklaması ve TBMM’deki torba yasa görüşmeleri, 2025’te somut sonuç doğurdu.







Ne Yapılmalı? Başvuru ve İşlemler

Belge Kontrolü: Staj/çıraklık dönemine ait sigorta kayıtları SGK’dan talep edilmeli.

Prim Tamamlama: Eksik günler için borçlanma başvurusu yapılmalı 13.

Emeklilik Talebi: Şartları sağlayanlar, en yakın SGK şubesine veya e-Devlet üzerinden başvurmalı.

Not: Bu haber, EYT düzenlemelerine ilişkin resmi kaynaklar ve kamuoyu açıklamaları referans alınarak hazırlanmıştır. 🔹

Kaynak: Gazeteoku / Özel Haber