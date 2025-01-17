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Staj ve Çıraklık Mağdurlarına kapı TBMM’den açılıyor mu?

Staj ve çıraklık dönemi mağdurları, uzun süredir haklarının tanınmasını ve mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına kapı TBMM’den açılıyor mu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden (TBMM) yapılacak bir düzenleme, bu kişiler için çözüm arayışında önemli bir adım olabilir.

Gündeme Alınan Düzenleme ile Haklar Tanınabilir

Yeni düzenlemenin, stajyerlik ve çıraklık dönemlerinde yapılan sigorta girişlerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesini sağlaması bekleniyor. Mevcut durumda, staj ve çıraklık süreleri sigortalılık başlangıcı olarak kabul edilmediğinden, mağdurlar emeklilik süreçlerinde büyük bir kayıp yaşıyor. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bu konuda yürüttüğü çalışmalar, TBMM'ye yapılacak bir başvuruyla önemli değişiklikler getirebilir.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına kapı TBMM’den açılıyor mu2

Öngörülen Değişiklikler

Düzenleme ile birlikte gündeme gelebilecek bazı önemli başlıklar şöyle:

Sigorta Başlangıcının Güncellenmesi: Staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta girişlerinin emeklilik hesaplamalarına dahil edilmesi, mağdurların sigortalılık sürecinin tanınmasını sağlayacaktır.

Prim Günlerinin Revizyonu: Yapılacak düzenlemeler ile, mağdurların prim gün sayılarının artırılması ve böylece erken emeklilik hakkı kazanmaları sağlanabilir.

Geriye Dönük Prim Ödemesi: Belirli yıllara ait prim ödemelerinin yapılması, mağdurların hak kazanabilmesini mümkün kılabilir.
Çözüm Bekleyen Binlerce Mağdur

Çıraklık ve stajyerlik dönemlerinde mağduriyet yaşayan binlerce kişi, çözüm için sosyal medyada kampanyalar düzenleyerek seslerini duyurmaya çalışıyor. Çalışmaların sonucunda, yapılacak düzenlemelerin mağduriyetleri ortadan kaldıracağına inanan vatandaşlar, hızlı bir şekilde TBMM'den gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Staj ve Çıraklık Mağdurlarına kapı TBMM’den açılıyor mu2

Resmi Kaynaklar ve Çalışmalar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar, düzenlemelerin hukuki altyapısının oluşturulması adına önem taşıyor. Uzmanlar, yapılacak değişikliklerin mağdurların mağduriyetlerini ortadan kaldıracak nitelikte olacağı konusunda hemfikir.

Bu düzenleme, emeklilik sürecinde yaşanan adaletsizliğin giderilmesi ve stajyerlik ile çıraklık dönemlerinde geçirilen zamanın hak edilmesi adına atılacak önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: Gazeteoku.com

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