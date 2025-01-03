Staj ve çıraklık mağdurlarına canlı yayın müjdesi; Emeklilik kapısı aralandı

Bu konuda son gelişme, Cumhur İttifakı’ndan önemli bir adımın atıldığını gösteriyor. Staj ve çıraklık konusundaki adaletsizliklerin giderilmesini isteyen yüz binlerce vatandaşın sesi, meclis görüşmelerinde yankı buldu.

MHP’den Önemli Çıkış

2025 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, staj ve çıraklık mağdurlarının sorunlarını gündeme getirdi. Genel kurulda yaptığı açıklamada, staj ve çıraklık uygulamalarından dolayı mağduriyet yaşayan bireylerin haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yönter, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Son olarak, bilhassa terörle mücadelede yaralanıp da gazi sayılmayan kardeşlerimizin hakkının verilmesi ve şeref aylığının bağlanması hususunda görüşlerimizi sunuyorum. Ayrıca, staj ve çıraklık mağduru kardeşlerimizin seslerinin duyulmasını talep ediyorum. 2025 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Canlı Yayında Müjde Verdi

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan Yönter, bu konuda umut verici açıklamalarda bulundu. Staj ve çıraklık mağdurlarının haklı taleplerine kayıtsız kalmayacaklarını belirten Yönter, şu ifadeleri kullandı:

“Staj ve çıraklık mağdurlarının yaptığı açıklamaları ve sitemleri yakından takip ediyoruz. Bu malum sorunu en makul zamanda çözmenin müdâdelesini veriyoruz. Bize güvensinler; haklı talepleri mutlaka karşılanacaktır. MHP, verdiği sözü tutar.”

Detaylı Bilgi

Bu konuda yapılacak yeni düzenlemeler ve gelişmeler hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için Resmi Gazete ve TBMM’nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak:

TBMM Resmi Sitesi