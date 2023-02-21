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SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak

Emekliye intibak zammı müjdesi verildi. Uzun süreden beri gündemde olan ek zam 1300 TL olarak o tarihte hesaplara yatacak.

SSK'lı Bağkur'lu 1300 TL ek ödemeyi kaptı! O tarihte maaş hesabınıza yatacak

Milyonlarca emekli hükümetten gelecek intibak zammı müjdesini uzun süreden beri bekliyordu. Özellikle 2021 yılından bu yana çok konuşulan Ancak bir türlü kabul edilmeyen intibak zammı artık geliyor. 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan zam kampanyasına destek hükümetten geldi. Peki, emekliye intibak zammı ne zaman gelecek? İntibak yasası çıkacak mı?

SSK ve bağ-kurlu milyonlarca emekli vatandaş uzun zamandan beri intibak zammı bekliyor. Özellikle 2000 sonrası emekli olanlar aradaki mağduriyetin giderilmesi ve gelir eşitsizliğinin kaldırılması için hükümete çağrı yapıyor. Bu konuda Türkiye Emekliler Derneği de önemli girişimler yapmıştı. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların gelirlerini eşit şekilde alabilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdıklarını söylemişti. Peki, intibak yasası çıkacak mı? Emekliye intibak zammı ne zaman gelecek?

İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaş Ocak ayında zamlı maaşlarını almaya başladı. Ocak zammı %30 olarak gerçekleşirken şimdi emekliler intibak yasasını ve Temmuz ayında alacakları maaş zammını bekliyor. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanlar için intibak yasası büyük önem taşıyor. Çünkü 2000 yılı sonrası emekli olanların 2000 yıl öncesi emekli olanlara göre Maaşları daha düşük oluyor. Bu sebeple de gelir adaletsizliği ortaya çıkıyor.

MART AYINDA İNTİBAK ZAMMI GELECEĞİ İDDİA EDİLİYOR

Çıkması beklenen intibak yasası ile emekli maaşlarında en az 1300 TL artış olacağı tahmin ediliyor. Yani primlerin eşitlenmesi ile birlikte emekli maaşlarına da zam gelmiş olacak. Şu anda kesin bir tarih verilmeden ancak Türkiye Emekliler Derneği kabinede Bu durumun görüşüleceğini ve Mart ayından itibaren intibak zammının emekli maaşlarına yansıyacağını tahmin ediyor.

GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN GİDERİLMESİ İSTENİYOR

İntibak yasası özellikle emekliler arasındaki gelir eşsizliğinin ortadan kaldırılması için son derece önemli. Çünkü 2000 yılı öncesi ve 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşlar arasında primler eşit olmadığı için maaşlar da eşit değil. Bu sebeple emeklilerin hükümetten en önemli taleplerinden biri intibak zammı. 2023 yılı için hesaplandığında intibak zammının en az 1300 TL olacağı tahmin ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği hükümetten seçim öncesinde Bu konuda bir hareket bekliyor. Özellikle yaklaşan genel seçimler öncesinde EYT başta olmak üzere birçok düzenlemenin hayata geçmesi İntibak zammı bekleyen emekliydi heyecanlandırdı. Genel seçimler öncesinde Bu konuda da bir düzenleme yapılacağı tahmin ediliyor ve düzenleme isteniyor.

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