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SSK yeni erken emeklilik listesi duyurdu; İşte SGK başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınız

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılında erken emeklilik imkanı sunan şartları resmi verilerle güncelledi.

SSK yeni erken emeklilik listesi duyurdu; İşte SGK başlangıç tarihinize göre emeklilik yaşınız

Kadın ve erkek çalışanlar için farklılaşan prim günü, yaş ve sigortalılık süresi kriterlerini sizin için derledik. İşte SGK’ya göre kadın ve erkeklerin erken emeklilik koşulları:

SGK’dan Tavsiye

Prim Eksikliği: Eksik priminiz varsa, borçlanma yaparak tamamlayabilirsiniz.

Yaş Hesaplaması: SGK, yaşınızı geriye dönük tam yıl baz alır (örneğin 56 yaş 6 aylık = 56 yaş).

Doğum Borçlanması: Kadınlar, doğum sürelerini borçlanarak prim gününe ekleyebilir.

Emeklilik Hesaplaması Nasıl Yapılır?

SGK’nın resmi sitesindeki EMEKLİLİK HESAPLAMA ARACI ile:

Sigorta başlangıç tarihinizi,

Prim gün sayınızı,

Yaşınızı girerek anında hesaplayabilirsiniz.

Uzman Görüşü (Av. Sibel Demir / Sosyal Güvenlik Hukukçusu):

“Erken emeklilik için en kritik faktör sigorta giriş tarihiniz. SGK’ya başvurmadan önce mutlaka prim ve yaş şartlarınızı kontrol edin. Yanlış hesaplama mağduriyete yol açabilir.”

Kaynak: Detaylar için SGK Resmi Açıklaması

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