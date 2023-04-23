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SSK ve Bağ-Kurluya erken emeklilik! TBMM'den onay çıktı başvurular alınıyor

Erken emeklilik bekleyenlere müjde geldi. TBMM'den onay çıktı, SSK ve Bağ-Kurlular tek şartla erken emekli olacak. İşte erken emeklilik şartları ve başvuru tarihleri...

SSK ve Bağ-Kurluya erken emeklilik! TBMM'den onay çıktı başvurular alınıyor

EYT yasası sonrası Milyonlarca kişi erken emeklilik için gerekli formülleri araştırmaya başladı. EYT ile emeklilik 2.2 milyon kişiyi kapsıyor ve gelecek aylarda bu rakamın daha da artması bekleniyor. Ancak SSK ve bağ-kur'lu çalışan milyonların hayali bir yolunu bularak erken emekli olmak. Tabii ki erken emekli olmak için bazı formüller var. Borçlanma yaparak, bazı şartlara uyarak erken emeklilik hakkı elde edebiliyorsunuz. Peki, erken emeklilik için gerekenler neler? Kimler erken emekli olabilir?

Sigorta girişi yaptıktan sonra çalışmaya başlayan milyonlarca kişinin en büyük hayali erken emeklilik. Prim ödemesi yapanlar emeklilik yaşını sosyal güvenlik kurumunun ilgili araçları üzerinden hesaplayabiliyor. Aynı zamanda EYT yasasının çıkması sonrasında EYT ile emekli olamayanlarda erken emeklilik yöntemlerini merak ediyor ve arıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, belirli şartlar doğrultusunda erken emeklilik imkanı sunuyor. Yeni yasa ile birlikte milyonlarca SSK ve bağ-kurlu çalışan adam erken emeklilik yolunun açılması bekleniyor. Peki, erken emekli olmak için hangi şartlar gerekiyor? Erken emeklilik başvuru şartları neler? SGK'dan erken emeklilikle ilgili yapılan açıklamanın Tüm detayları haberimizde...

ERKEN EMEKLİ OLMA FORMÜLLERİ NELER?

Sosyal güvenlik kurumuna bağlı olarak çalışan ya da BAĞ-KUR'LU olan herkesin en büyük hayali erken emeklilik. Uzun yıllardan beri hak mücadelesi veren EYT'liler Geçtiğimiz günlerde bu haklarını elde etmişti. Nihayet EYT ile emeklilik imkanı başlarken 2.2 milyon kişi dilekçe verdi. Ancak EYT ile emeklilik tutmayanlarda erken emekli olmanın formüllerini araştırıyor. SSK ya da bağ-kurlu olarak çalışanların erken emekli olması için bazı yöntemler var. Gelin İsterseniz erken emeklilik yöntemlerine Birlikte bakalım.

Erken emeklilik için ilk formül Doğum ve askerlik borçlanması yoluyla emeklilik Nokta Ancak bu yöntemlerle emeklilik süresi sadece bir süreliğine öne çekilebiliyor. Örneğin erkekler askerlik yaptıkları süre boyunca maksimum 18 ay borçlanma yapabiliyor. Kadınlar ise sigorta girişi yapıldıktan sonra dünyaya getirdikleri çocuk sayısına göre borçlanma yapıyor ve bu durumda da en fazla 6 yıl erken emeklilik hakkı veriliyor.

Erken emekliliğin diğer bir formülüysem malulen emeklilik. Malulen emekli olabilmek için Sigortalı kişinin Çalışma hayatı sırasında iş gücünü belli bir oranda kaybetmiş olması gerekiyor. İş gücünü Çalışma hayatı sırasında %60 ve üstü oranında Kaybedenler erken emeklilik dilekçesi verebiliyor.

Engelli çocuğu olan annelere de devlet erken emeklilik hakkı veriyor. Ağır Engelli çocuğu olan ve 110 Yıl çalışma süresi bulunan anneler sosyal güvenlik kurumuna dilekçe yazarak erken emeklilik hakkını elde edebiliyor.

BU MESLEK GRUPLARINDA ÇALIŞANLARA ERKEN EMEKLİLİK HAKKI VERİLİYOR

Yine bazı yıpratıcı işlerde Çalışmak da erken emeklilik için başka bir formül oluyor. Örneğin Madenciler, metal ve demir sanayinde çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları yıpranma payı ile birlikte erken emeklilik hakkını elde eden meslek grupları arasında yer alıyor. Sosyal güvenlik kurumunun resmi internet sitesi üzerinden erken emeklilik hakkı bulunan meslek gruplarını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

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