SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak! Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in yayımladığı son verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 2,46 arttı. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 38,1, Yİ-ÜFE ise yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Ocak, şubat ve mart aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla yüzde 5,03, yüzde 2,27 ve yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan nisan verisiyle birlikte toplam dört aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Bu oran, 6 aylık enflasyon farkının temelini oluşturacağından maaş zamlarında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Merkez Bankası'nın Sektörel Enflasyon Beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sundu. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,6’ya yükseldi. Reel sektörün beklentisi yüzde 41,7’ye çıkarken, hane halkı beklentisi yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Dikkat çeken bir gelişme var: Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hane halkı oranı yüzde 27,2’ye gerileyerek önceki aya kıyasla 4,1 puanlık bir azalış gösterdi. Bu da toplumsal beklentilerin hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Memur ve Emekliler Temmuz Zammını Bekliyor

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2024 Temmuz maaş zamlarının hesaplanmasında ilk altı aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Nisan verisinin ardından sadece mayıs ve haziran ayları kalacak. Bu nedenle bugün açıklanacak veri, zam oranının belirlenmesinde kritik bir basamak niteliği taşıyor.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca altı aylık TÜFE artışı kadar zam alacak. Bu çerçevede dört aylık veriler, şimdiden beklentilerin yönünü belirlemeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak!

Eski Maaş (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Maaş (TL) 12.500 13,35 1.668,75 14.168,75 13.000 13,35 1.735,50 14.735,50 13.500 13,35 1.802,25 15.302,25 14.000 13,35 1.869,00 15.869,00 14.500 13,35 1.935,75 16.435,75 15.000 13,35 2.002,50 17.002,50 15.500 13,35 2.069,25 17.569,25 16.000 13,35 2.136,00 18.136,00 16.500 13,35 2.202,75 18.702,75 17.000 13,35 2.269,50 19.269,50 17.500 13,35 2.336,25 19.836,25 18.000 13,35 2.403,00 20.403,00 18.500 13,35 2.469,75 20.969,75 19.000 13,35 2.536,50 21.536,50 19.500 13,35 2.603,25 22.103,25 20.000 13,35 2.670,00 22.670,00

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik