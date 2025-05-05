GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak! Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK nisan ayına ilişkin enflasyon verilerini bugün kamuoyuyla paylaşacak. Bu veri, milyonlarca memur ve emekli için kritik önemde. Çünkü açıklanacak rakamlar Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranının belirlenmesinde doğrudan etkili olacak.

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak! Enflasyon verileri açıklandı

TÜİK'in yayımladığı son verilere göre; Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında aylık bazda yüzde 2,46 arttı. Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,88 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise TÜFE yüzde 38,1, Yİ-ÜFE ise yüzde 23,5 olarak kayıtlara geçti.

Ocak, şubat ve mart aylarındaki enflasyon oranları sırasıyla yüzde 5,03, yüzde 2,27 ve yüzde 2,46 olarak gerçekleşti. Bugün açıklanacak olan nisan verisiyle birlikte toplam dört aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak. Bu oran, 6 aylık enflasyon farkının temelini oluşturacağından maaş zamlarında belirleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak! Enflasyon verileri açıklandı

Merkez Bankası'nın Sektörel Enflasyon Beklentisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), nisan ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini geçtiğimiz günlerde kamuoyuna sundu. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 25,6’ya yükseldi. Reel sektörün beklentisi yüzde 41,7’ye çıkarken, hane halkı beklentisi yüzde 59,3 seviyesinde sabit kaldı.

Dikkat çeken bir gelişme var: Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğine inanan hane halkı oranı yüzde 27,2’ye gerileyerek önceki aya kıyasla 4,1 puanlık bir azalış gösterdi. Bu da toplumsal beklentilerin hala yüksek olduğunu gösteriyor.

Memur ve Emekliler Temmuz Zammını Bekliyor

Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 2024 Temmuz maaş zamlarının hesaplanmasında ilk altı aylık enflasyon verileri belirleyici olacak. Nisan verisinin ardından sadece mayıs ve haziran ayları kalacak. Bu nedenle bugün açıklanacak veri, zam oranının belirlenmesinde kritik bir basamak niteliği taşıyor.

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak! Enflasyon verileri açıklandı

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yalnızca altı aylık TÜFE artışı kadar zam alacak. Bu çerçevede dört aylık veriler, şimdiden beklentilerin yönünü belirlemeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur’lular kaç para zam alacak!

Eski Maaş (TL) Zam Oranı (%) Zam Tutarı (TL) Yeni Maaş (TL)
12.500 13,35 1.668,75 14.168,75
13.000 13,35 1.735,50 14.735,50
13.500 13,35 1.802,25 15.302,25
14.000 13,35 1.869,00 15.869,00
14.500 13,35 1.935,75 16.435,75
15.000 13,35 2.002,50 17.002,50
15.500 13,35 2.069,25 17.569,25
16.000 13,35 2.136,00 18.136,00
16.500 13,35 2.202,75 18.702,75
17.000 13,35 2.269,50 19.269,50
17.500 13,35 2.336,25 19.836,25
18.000 13,35 2.403,00 20.403,00
18.500 13,35 2.469,75 20.969,75
19.000 13,35 2.536,50 21.536,50
19.500 13,35 2.603,25 22.103,25
20.000 13,35 2.670,00 22.670,00

Kaynak: Gazeteoku.com - Özel İçerik

ÇOK OKUNAN HABERLER
14 bin 500 işçi alımı Sağlık Bakanlığı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan 14 bin 500 işçi alımı Sağlık Bakanlığı başladı mı? Kadrolar ve kontenjan
65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası Temmuz'da tam bu kadar olacak! Şimdi zamlı yeni maaşınıza bakın! 65 yaş maaşı, engelli aylığı, evde bakım parası Temmuz'da tam bu kadar olacak! Şimdi zamlı yeni maaşınıza bakın!
Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı
Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak
📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı 📈 2025 Temmuz memur zammı şekillendi; 4 aylık enflasyon farkı açıklandı
EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025: 4 veri belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL belli oldu mu? EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ 2025: 4 veri belli oldu! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL belli oldu mu?
SON HABERLER
Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti Daha neler Cengiz Ünder! ABD'de ortalık karıştı; Transferi bitti
Canan Karatay uyardı; Çocuklarınıza içirmeden okula yollamayın! Canan Karatay uyardı; Çocuklarınıza içirmeden okula yollamayın!
Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı Yapı Kredi'den Emeklilere Dev Promosyon; İşte Maaş Promosyon Tutarı
Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı Dünya devi Türkiye'ye geliyor; İzmir Kemalpaşa yaşadı
Dünya savaşına bir adım kaldı; Rusya böyle duyurdu Dünya savaşına bir adım kaldı; Rusya böyle duyurdu
DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları DEV indirim; İşte 6 Mayıs güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları
Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak Japon deprem kahini Moriwaki konum verdi; Burada deprem olacak
Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap Oluru verdi; Trump'tan savaş sorusuna dehşet cevap