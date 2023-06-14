SSK ve Bağ-Kur'lu emekliye DEV müjde! Kurban Bayramı öncesi 1 maaş ikramiye onaylandı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine müjdelerin ardı arkası kesilmiyor. Özellikle bayrama sayılı günler kala peş peşe yeni haberler var. Emekliler bu habere çok sevinecek. Çünkü bayram öncesi emekliye maaş gibi ikramiye geliyor. Sadece SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren haber az önce geldi. Emekliye Kurban Bayramı öncesi 1 maaş ikramiye verilecek. Tam 10 milyon emekli bu haktan yararlanacak. Emekliye bayram öncesi ikramiye ödemesi son dakika detayları haberimizde…

Emekliler bu yıl hem bankalar hem de devlet tarafından verilen ek ödemeler sayesinde rahat bir nefes alma imkanı elde etti. Özellikle ikramiye ödemeleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde emeklinin bütçesini bir hayli ferahlattı. SSK ve Bağ-Kur emeklisine rahat nefes aldıracak yeni bir duyuru daha geldi. Bu haber milyonları sevindirecek. Çünkü emekliye maaşa ek ikramiye ödemesi geliyor. Hem de bayram ikramiyesinden ayrı. Bu ikramiyeyi bankalar ödeyecek. Emekliler başvuru yapmaları durumunda bayram öncesi 1 maaş ikramiye alacak. İşte emekli ikramiyesi son dakika gelişmeleri…

EMEKLİYE 1 MAAŞ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENECEK

15 milyon emeklinin gözü kulağı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yapacağı açıklamalarda. Emekliler bayram öncesi hem maaş zammı haberi bekliyor hem de bayram ikramiyesi zammı. Bir yandan devletin vereceği ödemeler yakından takip edilirken bir yandan da emeklilere bankalardan güzel haber geliyor. Bu defa öyle bir müjde geldi ki emekliler Kurban Bayramı öncesinde resmen zil takıp oynayacak. Çünkü bankalar da emeklilere bayram ikramiyesi verecek. Hem de tam 1 maaş ikramiye ödenecek.

BAYRAMDAN ÖNCE BAŞVURU YAPARAK ALABİLİRSİNİZ

SSK ve Bağ-Kur emeklisi için bayram önce bomba sürpriz bankalardan geldi. Özel bankalar, başvuru yapan emeklilere tam 1 maaş promosyon ödemesi verecek. Emekliler banka promosyonu ödemelerini maaş aralığına göre alacak. Yani 7500 TL ve üstü maaş alan tüm emekliler promosyon için başvuru yapabilirken maaş ne kadar yüksekse promosyon da o kadar yüksek olacak.

Emekli banka promosyonu başvuruları için süreç başladı. Yapmanız gereken tek şey banka promosyonu almak için seçtiğiniz bankanın şubesine gitmek ya da online bankacılık hizmetlerinden başvurmak. Başvurusu onaylanan emeklilere 3 gün içinde ödeme sağlanıyor. Yani bugün başvuru yapan emekliler Kurban Bayramı öncesi maaş promosyonu ödemesini alabiliyor.