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SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti

SSK ve Bağ-Kur emeklisi bu haberle sevinçten uçacak. Resmen piyango çıktı. Kurban Bayramı öncesi hem emekli maaşı zammı geliyor hem de bayram ikramiyesi zammı. Bakan Bilgin müjdeyi verdi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklisine çifte zam! Hem emekli maaşı hem de bayram ikramiyesi zammı netleşti

Bakan Bilgin, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme planladıklarını belirtti. Bu düzenleme kapsamında, 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin zam alacağını açıkladı.

Maaş zammı resmen duyuruldu! Çalışma Bakanı Bilgin açıkladı. SGK ve Bağkur'lu zil takıp oynayacak- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamalarına göre, emekli maaşlarıyla ilgili zam haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Bakan Bilgin, özellikle 7 bin 500 TL üzerinde emekli maaşı alanları ilgilendiren bir açıklama yaparak, maaşlara kademeli olarak zam geleceğini duyurdu.

Emekli Maaşlarına Yeni Zam Planı

Bakan Bilgin, emekli maaşlarına yönelik yeni bir düzenleme planladıklarını belirtti. Bu düzenleme kapsamında, 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerin zam alacağını açıkladı. Temmuz ayında yapılacak olan değerlendirmeyle birlikte, farklılaşmış yansıtma oranlarıyla emekli maaşlarına zam yapılması hedefleniyor.

Makas Daralıyor

Son düzenlemelerle birlikte en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Ancak bu durum, 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emekliler için makasın daralmasına neden oldu. Emekliler için yapılan yeni zam açıklamaları, maaşları merakla bekleyenler tarafından yakından takip ediliyor.

Bakan Bilgin'in Açıklamaları

Bakan Bilgin, 7 bin 500 TL ve üzeri maaş alan emeklilerle ilgili açıklamalarını canlı yayında yaparak merak edilen soruları yanıtladı. Yaptığı açıklamada, düzenlemenin çalışmalarının tamamlandığını ve konunun Meclis'e intikal ettiğini belirtti. Ancak deprem gibi olaylar nedeniyle bazı konuların yarım kaldığını ifade etti.

Zam İçin Belirlenen Tarih

Bakan Bilgin, zam düzenlemesinin hazırlıklarının kapsamlı bir şekilde tamamlandığını dile getirdi. Ayrıca, prim gün sayısı az olan yaklaşık 450 bin kişiye de sosyal devlet anlayışıyla maaş bağlandığını belirtti. Buna göre, en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olarak belirlendi. Ancak 6 bin-7 bin TL arasında maaş alan emeklilerin durumunun da göz önünde bulundurulacağını ve kademeli olarak farklılaşmış yansıtma oranlarıyla değerlendirme yapacaklarını ifade etti.

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