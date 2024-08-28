SSK ve Bağ-Kur emeklisine çift maaş piyangosu! Tarih belli oldu

Hükümet, sosyal güvenlik sistemini Sil Baştan değiştirmeye hazırlanırken bir yandan da emekliye özel fırsatlar devam ediyor. Emekli maaşı alanlar için köklü bir reform yolda. Çalışanlar bu kapsamda çift maaş alma imkanına sahip olacak. Çünkü yakın zaman içinde tamamlayıcı emeklilik sistemi hayata geçiyor. Bu sayede bir çalışan aynı anda iki kez emekli olacak Ve böylece çifte emekli maaşına kavuşacak. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi ne zaman çıkacak? Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile kimler çift maaş alabilir?

Hükümet yakın zamanda önemli bir adım atarak Türkiye'de emeklilik sistemini tamamen değiştirmeye hazırlanıyor. Bu sayede SSK ve bağ-kur'lu çalışanlar için de çifte maaş imkanı geliyor. Emekliler için ek gelir anlamına gelecek tamamlayıcı emeklilik sistemi ile birlikte ikinci emekli maaşına kavuşmak Mümkün olacak. Peki tamamlayıcı emeklilik sistemi nedir? Kimler çift emekli maaşı alabilir?

EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KÖKLÜ YENİLİKLER

Takvimden derlenen habere göre, yakın zamanda hükümet emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Şu anda bireysel emeklilik sistemi zaten devrede. Her ay çalışanların brüt maaşlarından %3 oranında kesinti yapılıyor ve bu sistemi aktarılıyor. Aynı zamanda devlette bireysel emeklilik sistemine destek veriyor. 10 yıl boyunca sistemde kalanlar ve aynı zamanda düzenli ödeme yapanlar 56 yaşında emekli olma fırsatına sahip oluyor.

Bireysel emeklilik sistemi katılımcılara, 10 yılın sonunda toplu ödeme almaya ya da emeklilik hakkına sahip oluyor. Buna ek olarak Şimdi de tamamlayıcı emeklilik sistemi gündemde. Emeklilik sisteminde yapılacak yeni reformlarla birlikte milyonlarca kişiye çift maaş imkanı gelecek.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ (TES) NEDİR?

Hazırlıklarına başlanan tamamlayıcı emeklilik sisteminde artık işveren de bu sisteme dahil olacak ve hem devlet hem çalışan hem de işverenin katkılarıyla fon birikecek. Böylelikle sisteme dahil olan çalışan Emekli olduktan sonra daha yüksek bir elde etme şansını yakalayacak.

Tamamlayıcı emeklilik sisteminin hayata geçmesiyle birlikte artık işverenlerin yükü artırmış olacak. İşverenler, çalışanları için hem SGK'ya prim ödeyecek hem de tamamlayıcı emeklilik sistemine dahil olarak katkı payı verecek. Henüz işverenin sisteme yapacağı aylık katkı netleşmedi. Önümüzdeki günlerde düzenlemenin son halini almasıyla birlikte katkı payının da belli olacağı düşünülüyor.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tamamlayıcı emeklilik sistemi ile ilgili hazırlıklar devam ediyor. Henüz yeni emeklilik sisteminin tarihine ilişkin detaylı bilgi verilmedi. Ancak TBMM Ekim ayında açılacak. Düzenlemenin de bu tarihlerde hazırlanması ve meclise sunulması bekleniyor.