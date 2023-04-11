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SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2000 TL maaşa ek ödeme! Az önce açıklama geldi

SSK ve bağ-kur emeklisine devletten karşılıksız maaşa ek 2000 TL ödeme müjdesi geldi. Ödeme tarihleri de verildi. Az önce açıklama yapıldı. O tarihte karşılıksız ödeme emeklinin hesabına geçecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine 2000 TL maaşa ek ödeme! Az önce açıklama geldi

11 ayın sultanı ramazan ayı Artık yavaş yavaş sona geliyor. Ramazan bayramına doğru geri sayım başlarken milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek haber hükümetten geldi. Emekliye maaşa ek 2.000 TL karşılıksız ödeme Bayram öncesinde verilecek. Emekli maaşına ek olarak yapılacak olan Ödeme için tarihler belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi çifte bayram yaşayacak. Bayram ikramiyesi ödeme tarihleri haberimizde…

Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken SSK ve BAĞ-KUR emeklisi vatandaşlar bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Bildiğiniz üzere bu yıl bayram ikramiyesine zam yapıldı. Bu sayede emeklinin cebine bayram öncesinde biraz da olsa rahatlayacak. Geçtiğimiz günlerde Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş Bayram ikramiyesine yapılan zammı duyurmuştu. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi 2023 yılı Ramazan Bayramı öncesinde 2000 TL'ye yükseltildi. SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisiyle birlikte dul ve yetim aylığı alanlarda Bayram ikramiyesi ödemesinden faydalanacak. Peki, SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE MAAŞA 2000 TL ÖDEME

SSK ve BAĞ-KUR emeklisi için müjdeyi geçtiğimiz günlerde Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş duyurmuştu. Emeklinin uzun süreden beri beklediği bayram ikramiyesi zammı açıklandı. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi 2023 yılında arttı ve emekliye 2.000 TL olarak ödenecek. Emekli Bayram ikramiyesine zam müjdesi gelirken ödeme tarihleri de merak konusu oldu. Konuyla ilgili de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca emekli bu yıl ramazan bayramı öncesinde çifte bayram yaşayacak. Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri netleşti hesaplara girecek para maaşı ek 2.000 TL olacak. Ayrıca emekli maaşı ödemeleri de erkene çekildi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİNE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2023 bayram ikramiyesi ödeme tarihleri merakla Takip ediliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin yüzünü güldürecek bayram ikramiyesi tarihleri Aile Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamaya göre bayram ikramiyesi ödemeleri 17 Nisan tarihinde tüm emeklilerin hesaplarına geçecek. Yani SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve dul ve yetim aylığı alanların tamamı bayramdan önce 17 Nisan tarihinde 2000 TL Ek ödemeye kavuşacak.

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