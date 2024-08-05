GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Müjde: Maaş Farkları ve Ek Ödemeler Artıyor!

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Müjde: Maaş Farkları ve Ek Ödemeler Artıyor!

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Müjde: Maaş Farkları ve Ek Ödemeler Artıyor!

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerine 7 Ağustos Çarşamba günü maaş farkları yatırılacak. Yaklaşık 4 milyon emekli, 20 TL ile 2.500 TL arasında maaş farkı alacak ve tüm maaşlar seyyanen yapılan ek ödeme ile 12.500 TL’ye tamamlanacak. Bu düzenleme Ocak ayına kadar geçerli olacak.

Emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemeler de güncellendi. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 oranındaki enflasyon zammı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19,31 oranındaki toplu sözleşme artışı sonrası, maaşların büyüklüğüne göre yüzde 4 veya yüzde 5 ek ödeme uygulanıyor. Köklü maaşı 8.513 TL’nin altında olanlara yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Örneğin, kök maaşı 9.500 TL olan bir emekli, Temmuz artışı ile maaşını 12.500 TL’ye çıkaracak ve yeni kök maaşı üzerinden yapılan ek ödeme ile toplamda 12.323,32 TL alacak. Bu uygulama, emeklilere hem ek ödeme hem de seyyanen destek artışı sağlayarak önemli bir rahatlama getiriyor.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı Ev Sahipleri ve Kiracılar İçin yeni dönem resmen başladı
TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak TC kimlik son rakamı 0 2 4 6 8 olanlara açıklandı! Ziraat Bankası 25.000 TL ödeme yapacak
Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi Mehmet Şimşek Kusura Bakmasınlar Dedi: Elinde Altın Olanlara Kara Haber Tez Geldi
SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor SGK 550.000 TL Faizsiz Kredi Veriyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!
Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu Turizm devi iflas bayrağını çekti! Türkiye'de gitmediği şehir yoktu
SON HABERLER
CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü CarrefourSA’da DEV Kırmızı Et İndirimi! Kıyma ve Kuşbaşı Fiyatları Dibi Gördü
SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklisine talih kuşu kondu! Hafta sonu maaşa ek 14.895 TL ödeme
Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi Emekliye Meclis'ten akşam müjdesi! 17.000 TL EK PARA kabul edildi
1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi 1999 Sonrası SGK Sigorta Girişi Yapanlara 2. EYT Müjdesi Geldi! Erken Emeklilik Şak Diye Geldi
9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu 9.205 TL para yardımı yapılacak! SGK az önce duyurdu
Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek Gelir belgesi yok kefil yok, şart yok! TC kimlikle 45.000 TL nakit destek
İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor İnstagram'a erişim zorlaşacak! VPN servisleri engelleniyor
15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem! 15 banka az evvel duyurdu! TEB, QNB, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi ve 9 bankada okkalı deprem!