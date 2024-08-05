SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Büyük Müjde: Maaş Farkları ve Ek Ödemeler Artıyor!

SSK (4a) ve Bağ-Kur (4b) emeklilerine 7 Ağustos Çarşamba günü maaş farkları yatırılacak. Yaklaşık 4 milyon emekli, 20 TL ile 2.500 TL arasında maaş farkı alacak ve tüm maaşlar seyyanen yapılan ek ödeme ile 12.500 TL’ye tamamlanacak. Bu düzenleme Ocak ayına kadar geçerli olacak.

Emeklilerin maaşlarına yapılan ek ödemeler de güncellendi. Temmuz ayında yapılan yüzde 24,73 oranındaki enflasyon zammı ve memur emeklilerine yapılan yüzde 19,31 oranındaki toplu sözleşme artışı sonrası, maaşların büyüklüğüne göre yüzde 4 veya yüzde 5 ek ödeme uygulanıyor. Köklü maaşı 8.513 TL’nin altında olanlara yüzde 5, üstündekilere ise yüzde 4 ek ödeme yapılacak.

Örneğin, kök maaşı 9.500 TL olan bir emekli, Temmuz artışı ile maaşını 12.500 TL’ye çıkaracak ve yeni kök maaşı üzerinden yapılan ek ödeme ile toplamda 12.323,32 TL alacak. Bu uygulama, emeklilere hem ek ödeme hem de seyyanen destek artışı sağlayarak önemli bir rahatlama getiriyor.