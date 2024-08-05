SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 30.000 TL Ödeme Alacak! Son dakika açıklandı!

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ziraat Bankası tarafından sunulan 30.000 TL'ye kadar nakit destek ve kredi imkanı, ekonomik zorlukları hafifletmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yeni destek, emeklilerin acil ihtiyaçlarını karşılamalarına ve mali planlamalarını desteklemelerine yardımcı olacak.

Ziraat Bankası, emeklilere hem günlük harcamalarını hem de beklenmeyen masraflarını karşılamak için 30.000 TL'ye kadar nakit destek sunarken, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme koşullarıyla 30.000 TL kredi fırsatı da sağlıyor. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenen emekliler, bu desteklerle finansal güvenliklerini artırabilecek ve huzurlu bir yaşam sürdürebilecekler. Kredi başvuruları için Ziraat Bankası şubelerine başvurarak detaylı bilgi alabilirsiniz.