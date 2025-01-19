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SSK uzmanı duyurdu; Emekli ikramiyesi kaç para olacak?

Emeklilerin her yıl büyük bir merakla beklediği bayram ikramiyeleriyle ilgili 2025 yılı için ilk tahminler gelmeye başladı.

SSK uzmanı duyurdu; Emekli ikramiyesi kaç para olacak?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanlarından Özgür Erdursun, bu yıl ödenecek Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu. Erdursun’a göre, emeklilere ödenecek ikramiye miktarı her bayram için 4 bin TL, toplamda ise 8 bin TL olacak.

SGK Uzmanı Erdursun’dan 2025 Bayram İkramiyesi Tahmini

SGK uzmanı Özgür Erdursun, daha önce asgari ücret artışı gibi konularda yaptığı doğru tahminlerle dikkat çekmişti. Şimdi ise 2025 yılı emekli bayram ikramiyeleri hakkında öngörülerini paylaştı. Erdursun, ikramiye tutarlarının 3.500 TL ile 4.000 TL arasında olacağını, hükümetin büyük ihtimalle 4.000 TL seviyesinde bir ödeme yapacağını belirtti.

Bu tahminlere göre emekliler, Ramazan Bayramı için 4.000 TL ve Kurban Bayramı için 4.000 TL olmak üzere toplamda 8.000 TL ikramiye alacak.

Gazeteoku.com

Bayram İkramiyeleri 5.000 TL’ye Çıkabilir mi?

Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda emekli bayram ikramiyelerinin 5.000 TL’ye çıkacağı yönünde iddialar dolaşıyor. Ancak uzmanlar, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı konusunda hemfikir. Henüz hükümet tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, SGK uzmanlarının tahminleri genellikle piyasa koşullarına uygun olarak değerlendiriliyor.

Resmi Açıklama Ne Zaman Yapılacak?

Bayram ikramiyelerine dair kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Ancak, hükümetin genellikle bayram öncesinde resmi duyuru yaptığı biliniyor. Önümüzdeki haftalarda, özellikle de Ramazan Bayramı yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama bekleniyor.

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Kaynak: Gazeteoku.com

Sizce emekli bayram ikramiyeleri yeterli mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz!

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