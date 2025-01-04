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SSK listeyi yeniledi; Erken emeklilik geldi! Bu kişilere maaş bağlanıyor

SGK erken emeklilik hakkı kazanılabilecek durumları açıkladı.

SSK listeyi yeniledi; Erken emeklilik geldi! Bu kişilere maaş bağlanıyor

Emeklilik hayali kuran binlerce kişi, SGK’nın bu duyurularını yakından takip ediyor. Yıl, yaş ve prim şartlarının yanı sıra bazı özel durumlarda, erken emekli maaşı almak mümkün. İşte SGK’nın belirttiği o şartlar:

Erken Emeklilik Şartları

SGK’nın açıklamalarına göre, aşağıdaki durumları taşıyan bireyler erken emeklilik hakkından faydalanabilir:

SSK listeyi yeniledi; Erken emeklilik geldi! Bu kişilere maaş bağlanıyor

Malulen Emeklilik Hakkı:

Çalışırken iş yapabilme gücünde %60 oranında kayıp yaşayan bireyler, sağlık raporu alarak malulen emekliliğe başvurabilirler. Bu durumda emekli olabilmek için 1800 gün prim şartı yeterlidir.

15 Yıl ve 3600 Gün Şartı:

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün primi tamamlayan kişiler, belirli yaş sınırını doldurarak erken emeklilik hakkına sahip olabilirler.
Bu şart, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı çalışan bireyler için geçerlidir. Kadınlarda 58 yaş, erkeklerde ise 60 yaş aranır.

Askerlik Borçlanması:

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapan erkekler, askerlik borçlanması sayesinde emeklilik yaşını geriye çekebilir ve prim kazanabilirler. Bu hak, askerlik süresine göre değişiklik gösterir.

SSK listeyi yeniledi; Erken emeklilik geldi! Bu kişilere maaş bağlanıyor

Yıpranma Payı (Fiili Hizmet Süresi Zammı):

SGK, bazı zorlu mesleklerde çalışanlara erken emeklilik hakkı tanıyor. Bu mesleklerde çalışan bireylerin sigorta sürelerine belirli oranda ilave günler eklenir. Böylece, erken emekli olma ve maaş alma imkanı doğar.

Engelli Çalışan Hakları:

%40 ve üzeri engellilik raporu bulunan bireyler, yaş şartı olmadan emekliliğe başvurabilir. Engellilik indirimi sayesinde 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ile erken emekli olunabilir.

Kaynak: SGK Resmi Web Sitesi – Emeklilik Bilgilendirme Sayfası

Derleme: Gazeteoku.com

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