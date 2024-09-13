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SSK hizmet tablosunda yeni dönem! 45 - 51 yaş arasına erken emeklilik

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), uzun yıllardır Türkiye’nin gündeminde olan bir konuydu. Özellikle yıllarca prim ödeyen, ancak yaş şartını tamamlamadığı için emekli olamayan milyonlarca vatandaş, Mart 2023’te çıkan yasa ile emeklilik hakkına kavuştu.

SSK hizmet tablosunda yeni dönem! 45 - 51 yaş arasına erken emeklilik

Bu düzenleme ile 2 milyonun üzerinde vatandaş emekli olurken, EYT kapsamına giremeyen çalışanlar ise erken emeklilik yollarını aramaya devam ediyor.

EYT kapsamında emeklilik hakkı elde edemeyenler için, erken emeklilik fırsatları ve alternatif yollar, çalışma hayatına devam eden milyonlarca insan için büyük bir merak konusu. Özellikle belirli yaş grupları, sigorta başlangıç tarihi, çocuk sayısı ve askerlik borçlanması gibi unsurlar, emeklilik sürecinde avantaj sağlayabilecek faktörler arasında yer alıyor.

Erken Emeklilik Nedir ve Nasıl Gerçekleşir?

Erken emeklilik, çalışanların belirli şartları yerine getirdikten sonra, standart emeklilik yaşından önce emekli olma hakkını elde etmeleri anlamına gelir. Bu süreçte temel belirleyici faktörler, sigortalılık süresi, ödenen prim gün sayısı ve çalışanların belirli avantajlardan yararlanabilme durumlarıdır.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından sağlanan bazı haklar, belirli koşullar altında çalışanlara erken emeklilik fırsatı tanır. Ancak bu fırsatlardan yararlanabilmek için başvuruların doğru zamanda yapılması ve sosyal güvenlik primlerinin eksiksiz ödenmiş olması gerekiyor.

Kadınlar İçin Erken Emeklilik Şartları

Kadın çalışanlar için erken emeklilikte bazı avantajlar bulunuyor. Özellikle çocuk sahibi olan kadınlara sağlanan haklar, bu avantajlardan en çok dikkat çekenlerden biri. Türkiye’de kadınlar, her çocuk için belirli bir süre prim kazanma hakkına sahip oluyor. Bu bağlamda üç çocuk sahibi olan bir kadın, toplamda 6 yıl erken emekli olabiliyor. Bu, kadın çalışanların emeklilik sürecini hızlandıran önemli bir etken olarak karşımıza çıkıyor.

Erkekler İçin Askerlik Borçlanması İle Erken Emeklilik

Erkek çalışanlar için ise askerlik borçlanması, erken emeklilik konusunda önemli bir fırsat sunuyor. Erkek sigortalılar, askerlik yaptıkları süreyi borçlanarak sigorta başlangıç tarihini geri çekme hakkına sahipler. Bu sayede sigorta giriş tarihi öne çekilir ve emeklilik yaşı daha erkene alınabilir. Örneğin, askerlik borçlanması ile erkek çalışanlar, 45 ila 51 yaşları arasında erken emekli olma şansı yakalayabiliyorlar.

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