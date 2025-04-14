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SSK girişi 1999, 2008 ve 2018 olan yaşadı! 1800 günle erken emeklilik

Türkiye’de erken emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışan için sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

SSK girişi 1999, 2008 ve 2018 olan yaşadı! 1800 günle erken emeklilik

SGK belirli şartları sağlayan sigortalılara 1800 gün primle erken emeklilik imkanı sunuyor. SSK başlangıç tarihi 1999, 2008 ve 2018 olan çalışanlar için bu fırsatlar adeta “yaşadı” dedirtecek türden.

1800 Gün Primle Emeklilik Kimleri Kapsıyor?

Malulen emeklilik kapsamında, sağlık durumuna bağlı olarak erken emeklilik hakkı veriliyor. Eğer iş gücünüzün en az %60’ını kaybettiğiniz sağlık raporuyla belgelenirse ve en az 1800 gün prim ödemeniz varsa, yaş şartı aranmadan emekli olabilirsiniz. Bu hak, özellikle genç yaşta ağır sağlık sorunları yaşayan sigortalılar için büyük bir fırsat sunuyor.

SSK girişi 1999, 2008 ve 2018 olan yaşadı! 1800 günle erken emeklilik

Prim Gününüz Azsa Umutsuzluğa Kapılmayın

SSK’ya 1999, 2008 veya 2018 gibi farklı yıllarda giriş yapmış olmanız fark etmiyor; önemli olan prim gün sayısı ve sağlık durumu kriterini karşılamanız. SGK’nın sunduğu bu imkan, pek çok çalışanın emeklilik yolunda daha erken bir kapı aralamasına neden olabilir.

SSK girişi 1999, 2008 ve 2018 olan yaşadı! 1800 günle erken emeklilik

Bu imkandan faydalanmak isteyenler, sağlık kurulundan iş gücü kaybı oranını gösterir belge almalı ve SGK’ya başvurmalı. Ayrıca, bu tür erken emeklilik fırsatları hakkında detaylı bilgi almak için SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret etmek ya da en yakın SGK il müdürlüğüyle iletişime geçmek gerekiyor.

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