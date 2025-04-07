SSK girişi 1991-2011 arası olan yaşadı! 2160 ve 3600 günle erken emeklilik

1991 ile 2011 yılları arasında SSK girişi olanlar için 2160 ve 3600 prim günüyle emeklilik imkanları bulunmaktadır. Bu fırsatlar, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş gibi kriterlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir.​

3600 Günle Kısmi Emeklilik Şartları

9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gününü tamamladıklarında kısmi emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu durumda, kadınlar için 50 ile 58, erkekler için ise 55 ile 60 yaş arasında değişen yaş şartları bulunmaktadır. 3600 günle emeklilik, özellikle sigorta başlangıcı 1991-2011 arasında olanlar için önemli bir fırsat sunar.

Kadın Sigortalılar İçin 2160 Günlük Doğum Borçlanması

Kadın sigortalılar, doğum borçlanması yoluyla her çocuk için 720 gün (2 yıl) olmak üzere, üç çocuğa kadar toplamda 2160 gün (6 yıl) prim kazanma hakkına sahiptir. Bu borçlanma, prim gün sayısını artırarak emeklilik yaşını öne çekebilir. Özellikle SSK girişi 1991-2011 arasında olan kadınlar için bu, erken emeklilik yolunda önemli bir avantajdır. ​

Engelli Çalışanlar İçin Erken Emeklilik İmkanları

Engellilik oranı %40 ve üzeri olan sigortalı çalışanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve en az 3600 prim gününü tamamladıklarında yaş şartı aranmaksızın emeklilik hakkı kazanabilirler. Bu durumda, vergi indirimi belgesi almak da gereklidir. SSK girişi 1991-2011 arasında olan engelli bireyler, bu şartları yerine getirerek erken emekli olabilirler. ​

Malulen Emeklilik Şartları

Çalışma gücünün en az %60'ını kaybeden sigortalı çalışanlar, en az 1800 prim günüyle malulen emeklilik hakkı elde edebilirler. Bu durumda yaş şartı aranmaz; ancak sağlık kurulu raporu ile iş gücü kaybının belgelenmesi gerekmektedir. SSK girişi 1991-2011 arasında olanlar, bu şartları sağladıklarında malulen emekli olabilirler.

Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ile Erken Emeklilik

Bazı meslek grupları, çalışma koşullarının zorluğu nedeniyle fiili hizmet süresi zammı (yıpranma payı) hakkından faydalanabilirler. Bu meslekler arasında madenciler, demir-çelik işçileri, basın çalışanları, sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve itfaiyeciler bulunmaktadır. Bu çalışanlar, ek prim günleri kazanarak emeklilik yaşlarını öne çekebilirler.

Kaynak: https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/