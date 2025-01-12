SSK girişi 1989-2006 olanlara müjde; 2160-3600 gün primle emeklilik var

Emeklilik şartlarını etkileyen SSK başlangıç tarihleri ve geçmiş düzenlemeler, çalışanlara erken emeklilik fırsatları sunabiliyor. Özellikle 1989-2006 yılları arasında sigorta girişi olan vatandaşlar için 2160-3600 gün primle emeklilik hakkı mümkün hale gelebiliyor. İşte detaylar ve ilgili şartlar:

Emeklilik Şartlarını Etkileyen Özel Durumlar

1. Kısmi Emeklilik Hakkı

Şartlar:

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödeme şartını tamamlayanlar, yaş şartını yerine getirdiklerinde kısmi emeklilik hakkından faydalanabilirler.

Kimler Yararlanabilir?

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar.

2. Malulen Emeklilik Hakkı

Şartlar:

En az %60 oranında iş gücü kaybı yaşayan bireyler, 1800 gün prim ödemesi yapmış olmaları koşuluyla malulen emekli olabilir. Yaş şartı aranmaz.

Önemli Not: Malulen emekli olan kişiler çalışamaz.

3. Engelli Çalışanlara Yönelik Haklar

Şartlar:

Yüzde 40 veya üzerinde engelli raporu olan kişiler, yaş şartı aranmaksızın 3600 gün primle emekli olabilirler.

Avantaj: Engelli bireyler, emeklilik sonrasında da çalışabilir.

4. Yıpranma Payı ile Emeklilik

Şartlar:

SGK’nın belirlediği ağır işlerde çalışanlar, yıpranma payı ile sigortalılık süresine gün ekleyebilir ve yaş şartından düşüş sağlayabilir.

5. Askerlik ve Doğum Borçlanması

Sigorta başlangıcından önce askerlik yapan kişiler, askerlik süresini borçlanarak prim kazanabilir ve yaş şartını geri çekebilir.

Benzer şekilde doğum yapan kadınlar, doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkından yararlanabilir.





Son dönemde yapılan düzenlemelerle, sigorta başlangıç tarihi 1994-2014 arası olanlar için çeşitli kolaylıklar sağlandı. Özellikle 2160 gün (6 yıl) prim ödeyen çalışanların emekli olma şansı yükseliyor. Bunun yanı sıra 3600 gün prim ödeyen bireyler de kısmi emeklilikten faydalanabiliyor.



Daha Fazla Bilgi için SGK’ya Danışın

Erken emeklilikle ilgili bireysel şartlarınız ve detaylar hakkında bilgi almak için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi Sitesi (SGK)