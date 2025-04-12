SSK, BağKur, Emekli Sandığı ve EYT emeklilerine artık bedava

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı ve EYT kapsamında yer alan emeklilere, kaplıca tedavilerinden tamamen ücretsiz yararlanma imkânı sunulurken, yol ücreti desteği de sağlanacak.

Uygulamanın Kapsamı ve Detayları

Ücretsiz Kaplıca Tedavisi:

SGK, emeklilerin kaplıca tedavilerinden faydalanmalarını ücretsiz hale getiriyor. Üstelik; bu hizmet, ülke genelindeki 81 ildeki kaplıca tesislerinde geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Yol Ücreti Ödemesi:

İl içi sevkler için günlük 23 TL, il dışı sevkler için ise günlük 46 TL şeklinde yol parası ödemesi yapılacak. Emekliler, bu masraflarını SGK’ya ileterek maddi destekten yararlanabilecekler.

Refakatçi Giderleri:

Sağlık raporunda refakatin tıbbi gerekliliği belirlendiğinde, refakatçinin giderlerinin de SGK tarafından karşılanması öngörülüyor.





Başvuru Süreci ve Gereken Belgeler

Emeklilerin bu hizmetten yararlanabilmeleri için öncelikle sağlık raporu almaları gerekmektedir. İşte başvuru sürecinde izlenecek adımlar:

Sağlık Raporu Temini:

Emeklinin, SGK tarafından belirlenen ilgili bölümlerden sağlık raporu alması şarttır.

Kaplıca Tesislerine Başvuru:

Sağlık raporunu temin eden emekliler, SGK’nın resmi web sitesinde yer alan kaplıca tesisleri listesinden tercih ettikleri tesise başvurarak 6 aylık sevk belgesi alabilirler.

Yol Masraf Ödemeleri:

Sevk formunda belirtilecek olan yol masrafları, SGK tarafından düzenli olarak ödeme yapılacak şekilde desteklenecektir.

Kaynak: sgk