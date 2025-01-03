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SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025?

Aralık ayına ait enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından, emekli maaşlarına yapılacak zam oranları da netlik kazandı.

SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025?

SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaşlarının ödeneceği tarih merak konusu oldu. İşte, zamlı emekli maaşı ödeme takvimi ve detaylar...

Zamlı Emekli Maaşları Hangi Tarihlerde Yatacak?

Bağ-Kur Emekli Maaşları

Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların zamlı maaş ödemeleri, tahsis numaralarının son rakamına göre şu tarihlerde yapılacak:

Tahsis numarası sonu 9, 7, 5 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası sonu 3, 1 olanlar: 26 Ocak
Tahsis numarası sonu 8, 6, 4 olanlar: 27 Ocak
Tahsis numarası sonu 2, 0 olanlar: 28 Ocak

SSK, Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ne zaman, hangi tarihte yatacak 2025?

SSK Emekli Maaşları

SSK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamına göre aşağıdaki tarihlerde maaşlarını alacak:

Tahsis numarası sonu 9 olanlar: 17 Ocak
Tahsis numarası sonu 7 olanlar: 18 Ocak
Tahsis numarası sonu 5 olanlar: 19 Ocak
Tahsis numarası sonu 3 olanlar: 20 Ocak
Tahsis numarası sonu 1 olanlar: 21 Ocak
Tahsis numarası sonu 8 olanlar: 22 Ocak
Tahsis numarası sonu 6 olanlar: 23 Ocak
Tahsis numarası sonu 4 olanlar: 24 Ocak
Tahsis numarası sonu 2 olanlar: 25 Ocak
Tahsis numarası sonu 0 olanlar: 26 Ocak

Emekliler İçin Önemli Notlar

Maaşların ödeneceği tarihler, banka işlemleri veya resmi tatillere göre değişiklik gösterebilir. Ödeme tarihlerinizle ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, bağlı bulunduğunuz SGK ya da Bağ-Kur müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.

Kaynak: SGK Resmi Sitesi

Derleme: gazeteoku.com

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